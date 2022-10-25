Общество 25.10.2022 в 10:27

В Байкальском регионе начала снижаться сейсмоактивность

Она продолжит снижаться, однако, оговариваются ученые,  «природа покажет», так ли это будет

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Текст: Номер один
В Байкальском регионе начала снижаться сейсмоактивность
Сейсмическая активность в Байкальском регионе, где в 2021 году произошло 571 землетрясение - в 4-5 раз больше обычного, начала снижаться. Об этом рассказала журналистам директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева, сообщает ТАСС.

«2021 год характеризовался максимальным количеством выделившейся сейсмической энергии за весь цифровой период регистрации. В оперативном каталоге у нас 571 событие, из них 83 было ощутимых. В этом году в оперативном каталоге уже 170 событий, 33 - ощутимые. Обычно в среднем наш каталог содержит 100-150 событий за год и всего только 20-25 ощутимых. То есть, мы имеем повышение уровня сейсмичности в нашем регионе. Она затухает по сравнению с прошлым годом, но еще повышена», - сказала Кобелева.

Специалисты полагают, что сейсмическая активность продолжит снижаться, однако оговариваются, что «природа покажет», так ли это будет.

Озеро Байкал в России и озеро Хубсугул в Монголии относятся к Байкальской рифтовой зоне, которая протянулась от Монголии до Якутии. Эта территория характеризуется высокой сейсмической активностью, так как в этом месте происходит расхождение земной коры.

Последний раз землетрясение, которое ощутили жители Иркутской области и Бурятии, произошло 14 октября в акватории Байкала. Магнитуда в эпицентре, по уточненным данным иркутских сейсмологов, составила 5,2, интенсивность - 7,9 балла. В поселке Большое Голоустное, который был ближе всего к эпицентру, сила подземных толчков составила 7 баллов, в девяти населенных пунктах - 6-7 баллов, в 42 населенных пунктах - 5-6 баллов. В Иркутске был толчок интенсивностью 5 баллов, в Улан-Удэ - 4-5 баллов. Разрушений и жертв в результате землетрясения нет.

Фото: pixabay.com
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