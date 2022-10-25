Власти Улан-Удэ довольны первыми итогами эксперимента на площади Комсомольской

Некоторые автомобилисты, наоборот, нарушают и проезжают через «двойную сплошную», чтобы заехать во дворы жилых домов. Хотя на той же дороге есть дополнительная третья полоса, предназначенная как раз для поворота к жилым домам.





- Многие считали, что, меняя организацию дорожного движения на площади Комсомольской, мы избавляемся от заторов на Элеваторе. Это не так, мы упорядочиваем движение именно на этом узле, здесь довольно часто происходят ДТП. Так что основной запрос транспортной модели – безопасность движения, правильное прохождение потоков через делиниаторы, снижение слабых, узких мест, приоритет общественному транспорту, в частности, трамваю, - подчеркнул Юрий Ткачев.





Новую схему движения на площади Комсомольской могут оставить при положительном результате, сообщили в мэрии Улан-Удэ. По предварительным результатам, задержка транспорта на участке стала на 15% меньше при обычном движении автомобилей.- Понятно, что автомобилистам необходимо привыкнуть к перекрестку – соблюдать правила дорожного движения, ездить строго по разметкам, знакам. Всю неделю мы будем анализировать, наблюдать и изучать движение на участке, по необходимости вносить корректировки, - сказал председатель Комитета по транспорту Юрий Ткачев.Во время наблюдения за движением транспортных потоков был выявлен ряд мест, которые требуют дополнительного разъяснения. К примеру, многие автомобилисты, которые едут с «Элеватора» на улицу Лимонова, проезжают только по одной полосе, не занимая вторую и создавая затор. Хотя на дороге указана прерывистая разметка, которая разрешает проехать и занять свободную полосу.- Перекресток работает практически так, как у нас было заложено в модели. Как только люди привыкнут, все будет работать как часы. Мы ведем мониторинг, нам сбрасывают данные по движению общественного транспорта. Сегодня наблюдалось увеличение скорости автобусов, то есть, затраты времени движения сократились на 15 процентов. Судя по автобусам, мы можем делать выводы и по всему транспорту, - сказал разработчик транспортной модели, кандидат технических наук Алексей Левашев.Новая схема также сокращает место пересечения транспорта с трамваем. Ранее все потоки со стороны ФСК и ЛВРЗ сливались прямо на трамвайных путях, и на месте создавалась большая зона конфликта.- Ранее здесь были достаточно большие проблемы для прохождения трамвая. Нас первичные показатели абсолютно устраивают, мы двумя руками «за» такую модель, потому что пропускная способность по трамваям увеличивается в 10 раз – со 160 секунд до 16, - сказал директор МУП «Управление трамвая» Юрий Санжанов.По статистике ГИБДД, с начала года на этом участке произошло 22 ДТП. Новая схема позволяет исключить больше половины конфликтных точек, соответственно, количество ДТП должно снизиться.По его словам, в течение этой недели специалисты комитета по транспорту будут собирать все данные и проводить анализ. В случае положительных результатов, разработанная схема движения транспорта останется на площади Комсомольской.Как отметили в мэрии, накануне вечером в ФСК проходил концерт, который собрал множество зрителей-автомобилистов. На участке образовалась дополнительная транспортная нагрузка.- Были трудности, но они нам помогли оценить, как работает новая схема движения. В дальнейшем сможем принимать оперативные решения по таким ситуациям, - сказал Юрий Ткачев.В следующем году при капитальном ремонте дороги по проспекту 50-летия Октября временные водоналивные блоки будут заменены делиниаторами. Также для удобства автомобилистов планируется перенести пешеходный переход на улице Жуковского выше на 20-30 метров, а также перенести светофор по проспекту 50-летия Октября с остановки «Бурятэнерго» выше за перекрёсток.Также во время ремонта дорожники проведут реконструкцию разделительной полосы. За счет этого появится достаточно места, чтобы продолжить третью выделенную полосу до остановки «Элеватор».Фото: мэрия Улан-Удэ