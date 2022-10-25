Народный Хурал Бурятии утвердит схему одномандатных округов

Депутаты Народного Хурала Бурятии на ноябрьской сессии утвердят схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов в республиканский парламент в 2023 году, сообщили в пресс-службе законодательного органа.Согласно федеральному и республиканскому законодательству, Избирательная комиссия Бурятии определяет схему избирательных округов и вносит ее на утверждение в Народный Хурал. Нынешняя схема утверждена постановлением республиканского избиркома 21 августа 2022 года и направлена в Народный Хурал. До сессии так называемая «нарезка» округов проходит обсуждение на комитетах с тем, чтобы депутаты могли внести свои предложения и замечания.По действующему законодательству одномандатные избирательные округа образуются сроком на 10 лет на основании данных о численности избирателей, зарегистрированных на соответствующей территории. Количество одномандатных округов осталось прежним – 33, из них 13 округов находятся на территории Улан-Удэ, 20 – в районах республики.Как отметил на заседании Комитета по госустройству председатель избирательной комиссии Бурятии Александр Акчурин, соответствующая схема соответствует требованиям законодательства по тем критериям, которые установлены в статье 18 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».«У нас 33 округа, мы базируемся на норме представительства, которая на сегодня составляет, исходя из численности избирателей на 1 июля, 21 091 избиратель. Это средняя норма на один избирательный округ. Исходя из этого, все 33 округа нарезаны. Отклонения, которые допускает закон, везде соблюдены. По тем округам, которые не нарушают границы муниципальных образований, плюс-минус 10%. Округа, которые нарушают границы муниципальных образований, составляют 20%. Труднодоступные, отдаленные местности - таких у нас 9 районов - там допускается предел отклонения 30%. Во всех этих пределах схема соответствует законодательству», - пояснил Александр Акчурин.Всего же по данным избиркома Бурятии, численность избирателей, зарегистрированных на территории Бурятия на 1 июля 2022 года, составляет 695 990 человек.Фото: hural-buryatia.ru