В Улан-Удэ птицы вновь загадили памятник Пушкину

Как известно, нет ничего вреднее для памятника, чем птичий помет. Он опасен для изваяний, особенно металлических, и трудно от них отчищается. Вот и в улан-удэнском сквере возле универмага «Юбилейный» стая птиц превратила скульптуру Александра Сергеевича Пушкина в нечто совершенно неприличное. Изгадив голову и костюм поэта помётом.Как рассказывают коммунальщики, подобное с изваянием Александра Сергеевича происходит регулярно и на протяжении года приходится раз в квартал, а то и чаще мыть скульптуру мыльным раствором.Однако не всегда это удаётся делать вовремя. Судя по всему, улан-удэнским коммунальщикам необходимо присмотреться к опыту других городов, где скульптуры защищают от птиц различными металлическими приспособлениями. Дело в том, что основные проблемы доставляют посиделки пернатых на головах изваяний с дальнейшими испражнением на скульптуры. И, например, в Санкт-Петербурге на головах некоторых скульптур размещают небольшие пластинки с металлическим «ёжиком». Садясь на «неудобную» голову скульптуры, птице дискомфортно там находиться, и она улетает, не успев сделать свои «грязные делишки». Может быть, стоит что-то подобное начать делать и со статуями в Улан-Удэ, чтобы обеспечить им «охрану» от пернатых?Фото: «Номер один»