В общественном транспорте Улан-Удэ могут исчезнуть кондукторы

В МУП «Городские маршруты» на новом автобусе МАЗ, который курсирует по маршруту №31, тестируют систему учета вошедших и вышедших пассажиров. Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, система российского производства работает на основе данных с видеокамер, которые установлены над каждой входной дверью. В автобусе есть компьютер, который в режиме онлайн считает, обрабатывает и передает количество пассажиров в предприятие.- Изначально мы установили в автобусах три системы учета пассажиров, работающих по разным принципам. Именно на одной системе производства города Казань мы сегодня остановились, она дает наиболее точные показатели, с небольшим процентом погрешности считает количество пассажиров. Остальные системы, к сожалению, дают достаточно большую погрешность, - рассказал директор МУП «Городские маршруты» Алексей Кожевников.Система учета пассажиров - часть будущего проекта по бескондукторной системе провоза пассажиров.- Для того, чтобы внедрить бескондукторную систему, нужно ещё ввести систему безналичной оплаты, систему контроля льготных категорий пассажиров. Потому что если мы будем знать, сколько на борту пассажиров, но не будем знать, сколько человек имеют право на бесплатный проезд, то смысла в этой системе не будет. Так что предстоит еще много работы, - сказал Алексей Кожевников.Напомним, на данный момент в Улан-Удэ поступило 20 новых автобусов: 11 большого класса «Волгабас» и 9 среднего класса «ПАЗ». Они уже работают на линиях.Всего до конца года в город прибудут 65 автобусов среднего класса и 59 – большого класса. В следующем году поступят еще 14 больших «Волгабасов». Всего парк МУП «Городские маршруты» пополнится 138 автобусами.Фото: мэрия Улан-Удэ