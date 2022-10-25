Общество 25.10.2022 в 17:03

В Бурятии учат расчеты гранатометов АГС-17

Кроме того мобилизованные изучают аппаратуру связи и тактическую медицину
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Текст: Номер один
В Бурятии учат расчеты гранатометов АГС-17
В Бурятии на полигоне танкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа продолжают подготовку расчеты автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя», сформированные из мобилизованных военнослужащих, сообщили в пресс-службе ВВО.

Во время занятий военнослужащие ведут огневое поражение целей на различных дальностях, при этом учитывая внешние факторы и особенности местности. Отдельно отрабатывается оперативное и скрытное перемещение между огневыми позициями, скоростная установка системы и маскировка.

В ходе занятий военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, вспоминают и закрепляют навыки определения расстояния, прицеливания и точного поражения целей. Внимание также уделяется оперативному отходу на безопасные позиции.
За основу тренировок взят опыт ведения специальной военной операции на территории Украины.

Проходят занятия по медицинской подготовке

С мобилизованными военнослужащими в Бурятии на базе танкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа продолжаются занятия по тактической медицине.

Основной задачей тренировок является подготовка личного состава к оказанию первой медицинской помощи. Особенность тренировок заключается в оказании помощи в условиях боя, то есть кроме базовых навыков первичного осмотра и наложения жгутов, уклон делается на различные способы эвакуации с поля боя.

Во время тренировок, военнослужащие отрабатывают использование жгутов и бандажей на себе и товарищах. По ходу занятия, учебные задачи усложняются. Перед мобилизованными военнослужащими ставятся временные рамки, ограничивается мобильность и видимость.
Отдельная часть занятия посвящается теоретическим основам тактической медицинской подготовки. Военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, изучают обязательные составляющие медицинского подсумка, его грамотное расположение. В основу тренировок заложен боевой опыт ведения современных вооруженных конфликтов и специальной военной операции.

Тренировки по работе на аппаратуре связи

На базе танкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, проходят подготовку по связи.

В ходе занятий, военнослужащие изучают основы и принцип работы современных средств связи. Основной задачей тренировок является оперативная установка каналов связи между подразделениями и вышестоящим штабом.

Под руководством опытных инструкторов мобилизованные военнослужащие вспоминают основы работы с аппаратурой радиосвязи.
Во время тренировок, мобилизованные военнослужащие используют переносные системы радиосвязи, портативные рации.

Фото: function.mil.ru
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мобилизованные подготовка Бурятия

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