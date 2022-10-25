В Бурятии учат расчеты гранатометов АГС-17

В Бурятии на полигоне танкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа продолжают подготовку расчеты автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя», сформированные из мобилизованных военнослужащих, сообщили в пресс-службе ВВО.Во время занятий военнослужащие ведут огневое поражение целей на различных дальностях, при этом учитывая внешние факторы и особенности местности. Отдельно отрабатывается оперативное и скрытное перемещение между огневыми позициями, скоростная установка системы и маскировка.В ходе занятий военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, вспоминают и закрепляют навыки определения расстояния, прицеливания и точного поражения целей. Внимание также уделяется оперативному отходу на безопасные позиции.За основу тренировок взят опыт ведения специальной военной операции на территории Украины.С мобилизованными военнослужащими в Бурятии на базе танкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа продолжаются занятия по тактической медицине.Основной задачей тренировок является подготовка личного состава к оказанию первой медицинской помощи. Особенность тренировок заключается в оказании помощи в условиях боя, то есть кроме базовых навыков первичного осмотра и наложения жгутов, уклон делается на различные способы эвакуации с поля боя.Во время тренировок, военнослужащие отрабатывают использование жгутов и бандажей на себе и товарищах. По ходу занятия, учебные задачи усложняются. Перед мобилизованными военнослужащими ставятся временные рамки, ограничивается мобильность и видимость.Отдельная часть занятия посвящается теоретическим основам тактической медицинской подготовки. Военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, изучают обязательные составляющие медицинского подсумка, его грамотное расположение. В основу тренировок заложен боевой опыт ведения современных вооруженных конфликтов и специальной военной операции.На базе танкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, проходят подготовку по связи.В ходе занятий, военнослужащие изучают основы и принцип работы современных средств связи. Основной задачей тренировок является оперативная установка каналов связи между подразделениями и вышестоящим штабом.Под руководством опытных инструкторов мобилизованные военнослужащие вспоминают основы работы с аппаратурой радиосвязи.Во время тренировок, мобилизованные военнослужащие используют переносные системы радиосвязи, портативные рации.Фото: function.mil.ru