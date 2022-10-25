В Улан-Удэ благодаря открытию Центра ядерной медицины онкобольные жители смогут получить весь спектр специализированной помощи, не выезжая из региона

В Улан-Удэ 21 октября открыли первый межрегиональный Центр ядерной медицины. При помощи современного высокотехнологичного оборудования там будут проводить свыше 10 тысяч диагностических исследований в год в области кардиологии, онкологии и неврологии. Столь значимое мероприятие посетили глава республики Алексей Цыденов, министр бурятского здравоохранения Евгения Лудупова, а также прибыли делегации из Монголии, Мьянмы и соседних регионов.

На передовой в борьбе с раком

В конце прошлой недели на открытие Центра ядерной медицины в столицу Бурятии приехали поддержать и порадоваться за коллег представители самых разных медицинских организаций. Этот день в нашем регионе ждали более двух лет. Строительство новейшего медицинского флагмана обошлось в 1.28 миллиарда рублей. При его создании учли опыт российских и зарубежных центров ядерной медицины, а также требования российского законодательства и МАГАТЭ, предъявляемые к объектам использования атомной энергии.

«Мы выражаем благодарность всем нашим уважаемым концессионерам, кредитным организациям, потому что все это случилось! Проект реализовался, благодаря взаимодействию контролирующих органов, потому что наше новое учреждение действительно безопасно, выверено по всем нормам, и все лицензионные мероприятия проведены. Отдельное напутствие хочется сказать уважаемому коллективу - чтобы достойно собирали самые лучшие мировые практики. Мы приветствуем наших коллег из Забайкальского края, Иркутской области, Хабаровска! Мы очень рады, что к нам едут гости из Монголии, вчера прилетели коллеги из Мьянмы. Это говорит о большом интересе к нашему центру», - поблагодарила зампредседателя правительства Бурятии - министр здравоохранения Евгения Лудупова.

Первый межрегиональный Центр ядерной медицины создан на площадке территории опережающего развития «Бурятия». В центре продемонстрировали современное высокотехнологичное оборудование, которое будет использоваться как для оказания точной диагностической помощи населению, так и для производства радиофармацевтических лекарственных препаратов. Стоит отметить, что в новом центре будут проводиться ПЭТ/КТ исследования, позволяющие врачам – онкологам быстро и объективно оценить распространенность процесса, эффективность любого вида терапии, своевременно выявить рецидив, провести дифференциальную диагностику у пациентов с подозрением на злокачественное новообразование.

Проводник медицинского туризма

«Вопросы борьбы с онкологией имеют актуальность для всего мира, безусловно, для России и для нашей республики. Я уверен, что сегодняшнее мероприятие – это начало больших изменений по улучшению ситуации по борьбе с онкологиями в республике Бурятия, но также мы готовы оказывать услуги диагностики и нашим соседям, хорошим друзьям, не только из России, но из других стран. Работать вместе, чтобы все были здоровы», - отметил глава республики Алексей Цыденов.

Кроме того, новый центр ядерной медицины станет проводником для развития медицинского туризма в республике. Накануне открытия центра медицинские организации Бурятии посетила делегация докторов из Мьянмы, а в день открытия прибыли гости из Монголии.

«Мы рады, что на наше приглашение приехать откликнулись коллеги из Монголии, Мьянмы, которые плотно работают с нашими докторами. Сегодня будет большая научно-практическая конференция, где ведущие спикеры страны и наши специалисты поделятся лучшими практиками», -рассказала министр здравоохранения Евгения Лудупова.

Отметим, собственное производство радиофармацевтических лекарственных препаратов – это возможность изготовить и организовать поставку в медицинские организации других регионов различные радиофармацевтические лекарственные препараты. Это особенно важно в условиях санкций и дефицита импортных медикаментов. Медучреждение станет единой производственной площадкой, обеспечивающей радиофармпрепаратами субъекты Дальневосточного федерального округа и часть регионов Сибирского федерального округа.

Обмен научным опытом

«Отдельно хотелось бы выразить благодарность за поддержку, которую глава республики Бурятия Алексей Цыденов оказал нам для реализации проекта. Я надеюсь, что мы сможем принести много пользы и блага для пациентов не только Бурятии, но и соседних регионов. Мощность Центра позволяет данные услуги и оказывать. А самое главное - производить те лекарственные средства, которые будут необходимы для диагностики, - поделился Председатель Совета директоров ООО «Центр развития ядерной медицины Улан-Удэ» Александр Хасин.

Зарубежные коллеги уже демонстрируют высокую заинтересованность в использовании мощностей центра для оказания медицинской помощи населению их стран. В настоящее время уже готовятся документы о взаимовыгодном сотрудничестве.

Кроме того, в рамках открытия центра на площадке ГБУЗ «Бурятский республиканский клинический онкологический диcпaнcep» прошла первая Международная Дальневосточная научно-практическая конференция «Ядерная медицина от теории к практике». Организатором конференции является «Центр ядерной медицины Улан-Удэ» при поддержке Министерства здравоохранения Республики Бурятия.

Напомним, создание Центра ядерной медицины в нашей республике стало возможным в том числе благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение», в структуре которого отводится особое внимание федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями». В рамках проекта осуществляется целый комплекс мероприятий по профилактике и предупреждению развития онкозаболеваний, внимание уделяется совершенствованию кадрового обеспечения онкологических служб, на контроле держится качество оказания медпомощи.







Фото: пресс-служба правительства Бурятии