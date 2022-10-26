Кибербудущее бурятских ферм

Восстания машин, искусственный интеллект, пытающийся очистить Землю от людей… Представьте, что будет, если, к примеру, робот-дояр, появление которого анонсируют в Бурятии, решит, что коровы не заслуживают такого отношения и их надо защитить от людей?

Уже в 2023 году в Бурятии наступит будущее: в минсельхозе республики сообщили, что на одной из ферм в Кабанском районе будет установлен робот-дояр.

«Робот-дояр – это полностью автоматизированный комплекс, который повышает рентабельность фермы, максимально повышает уровень надоев, снижает трудозатраты. Заранее известны затраты на сервис и обслуживание робота, - сообщили в министерстве. - Основной принцип работы роботизированной фермы – система добровольного доения, при которой коровы самостоятельно идут на дойку».

Что дальше? Роботы-агрономы? Роботы-механизаторы? Роботы-фермеры? Заменит ли очередной робот через несколько десятков лет, скажем, министра сельского хозяйства?

В общем, киберфермы уже маячат на горизонте, а за ними и кибербудущее всей Бурятии.