Общество 26.10.2022 в 10:00

Кибербудущее бурятских ферм

Апокалиптические сценарии фантастических фильмов с каждым годом кажутся не такими уж невозможными
A- A+
Текст: Номер один
Кибербудущее бурятских ферм

Восстания машин, искусственный интеллект, пытающийся очистить Землю от людей… Представьте, что будет, если, к примеру, робот-дояр, появление которого анонсируют в Бурятии, решит, что коровы не заслуживают такого отношения и   их надо защитить от людей? 

Уже в 2023 году в Бурятии наступит будущее: в минсельхозе республики сообщили, что на одной из ферм в Кабанском районе будет установлен робот-дояр.

«Робот-дояр – это полностью автоматизированный комплекс, который повышает рентабельность фермы, максимально повышает уровень надоев, снижает трудозатраты. Заранее известны затраты на сервис и обслуживание робота, - сообщили в министерстве. - Основной принцип работы роботизированной фермы – система добровольного доения, при которой коровы самостоятельно идут на дойку».

Что дальше? Роботы-агрономы? Роботы-механизаторы? Роботы-фермеры? Заменит ли очередной робот через несколько десятков лет, скажем, министра сельского хозяйства?

В общем, киберфермы уже маячат на горизонте, а за ними и кибербудущее всей Бурятии.

Теги
карикатура

Все новости

Житель Улан-Удэ обгорел при попытке потушить автомобиль
26.10.2022 в 11:29
Сберегаем деньги просто и выгодно
26.10.2022 в 11:21
Шесть правил заемщика
26.10.2022 в 11:14
В Чите выявили ОПГ, которая незаконно экспортировала пиломатериалы в Китай
26.10.2022 в 10:57
Женам мобилизованных из Бурятии не досталось бесплатных дров
26.10.2022 в 10:44
«Дачная амнистия 2.0»
26.10.2022 в 10:23
Кибербудущее бурятских ферм
26.10.2022 в 10:00
Куда обращаться, если утерян СНИЛС?
26.10.2022 в 10:00
Сельхозакадемия в Улан-Удэ получит субсидию на обновление материально-технической базы
26.10.2022 в 09:49
Приставы взыскали в пользу жителя Улан-Удэ компенсацию морального вреда за потерю слуха
26.10.2022 в 09:45
ЗУРХАЙ
с 26 октября по 1 ноября

Читайте также
Шесть правил заемщика
Кредит – удобный финансовый инструмент, если знать, как правильно им пользоваться
26.10.2022 в 11:14
В Чите выявили ОПГ, которая незаконно экспортировала пиломатериалы в Китай
Следственные действия шли также в Бурятии и в Москве, где проживали члены организованной группы
26.10.2022 в 10:57
Женам мобилизованных из Бурятии не досталось бесплатных дров
Правительство Бурятии решило поменять правила по выдаче бесплатных дров для родственников мобилизованных, вызвавшие критику в регионе
26.10.2022 в 10:44
«Дачная амнистия 2.0»
Минимущество Бурятии рассказало, как оформить и зарегистрировать право на землю
26.10.2022 в 10:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru