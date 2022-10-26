Строительство сетей водоснабжения на левом берегу Улан-Удэ отстает от графика

Прокуратура Бурятии проверила ход строительства сетей водоснабжения на левом берегу Улан-Удэ протяженностью 19 км. Оно идет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работы, которые ведет ООО «СМП-10», должны быть выполнены до 1 декабря 2023 года.«Проверкой установлено, что работы, запланированные на 2022 год, идут с отставанием от графика, имеется угроза их невыполнения в срок по причине недостатков в проектно-сметной документации. Прокуратурой осуществлен выезд на место проведения работ совместно с представителями заказчика и подрядчика, проведен осмотр участков строительства сетей водоснабжения, изучен проект скорректированной ПСД. Директору МУ «Улан-Удэстройзаказчик» объявлено предостережение о недопустимости нарушений федерального законодательства», - рассказали в надзорном ведомстве.Фото: прокуратура Бурятии