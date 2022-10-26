Сельхозакадемия в Улан-Удэ получит субсидию на обновление материально-технической базы

В Москве завершился отбор ВУЗов, которые получат поддержку и финансирование на свое развитие в рамках проекта «Приоритет 2030». В конкурсе участвовали все четыре высших учебных заведения Бурятии - БГУ, ВСГУТУ, БГСХА и ВСГИК.Как сообщил глава Бурятии, по итогам отборочного тура в числе победителей оказалась Бурятская государственная сельхозакадемия.«Каждый вуз-победитель специального трека получит субсидию в размере 71 млн 250 тысяч рублей, которые будут направлены на обновление материально-технической базы, подготовку востребованных кадров, разработку передовых технологий и оборудования для экономики Дальнего Востока. Нашей академии предстоит реализовать в рамках субсидии ни один проект, уверен все получится», - рассказал в своем Телеграм-канале Алексей Цыденов.Фото: с личной страницы Алексея Цыденова