В период рассмотрения заявления гражданина о предоставлении земельного участка, на котором расположен используемый им для проживания жилой дом, орган местного самоуправления не вправе принимать решения о сносе самовольной постройки. Вместе с тем в случае если жилой дом, расположенный на испрашиваемом земельном участке, в судебном или в ином предусмотренном законом порядке уже признан самовольной постройкой, подлежащей сносу, орган местного самоуправления обязан отказать в предоставлении земельного участка.







С 1 сентября 2022 вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2021 № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Дачная амнистия 2.0»). Им предусмотрен упрощенный порядок оформления прав в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, под жилыми домами, возведенными до 14.05.1998 года. Закон не распространяется на многоквартирные дома или дома блокированной жилой застройки.Простота оформления выражается в том, что гражданам либо законным наследникам надо обратиться с заявлением о предоставлении земельного участка под жилым домом, построенным до 14 мая 1998 года, в органы местного самоуправления для предоставления такого земельного участка в собственность. В случае нахождения земельного участка в зоне ограничения обороноспособности земельных участков, например в центральной экологической зоне оз. Байкал, участок предоставляется на праве аренды.К заявлению прикладывается схема расположения земельного участка и технический план жилого дома в случае если объекты (дом и земельный участок) не стоят на кадастровом учете, а также следующие документы:- документ, подтверждающий подключение (технологическое присоединение) жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения и (или) подтверждающий осуществление оплаты коммунальных услуг;- документ, который подтверждает проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации жилого дома до 1 января 2013 года и из которого следует, что заявитель является правообладателем жилого дома либо заказчиком изготовления указанного документа и жилой дом возведен до 14 мая 1998 года;- документ, подтверждающий предоставление либо передачу иным лицом земельного участка, в том числе из которого образован испрашиваемый земельный участок, заявителю;- документ, подтверждающий регистрацию заявителя по месту жительства в жилом доме до 14 мая 1998 года;- выписка из похозяйственной книги или из иного документа, в которой содержится информация о жилом доме и его принадлежности заявителю;- документ, выданный заявителю нотариусом до 14 мая 1998 года в отношении жилого дома, подтверждающий права заявителя на него.Если один или нескольких документов из перечисленного списка у гражданина отсутствует, он предоставляет тот документ, который у него имеется.Решение о предоставлении земельного участка или об отказе в предоставлении принимается органом местного самоуправления на основании акта осмотра жилого дома (его фактического наличия на земельном участке) и предоставленных заявителем документов из вышеперечисленного списка.Государственная регистрация права собственности или договора аренды на земельный участок в порядке «дачной амнистии 2.0.» осуществляется одновременно с государственным кадастровым учетом такого жилого дома (в случае, если ранее его государственный кадастровый учет не был осуществлен) и государственной регистрацией права собственности гражданина на такой жилой дом по заявлению органов местного самоуправления, предоставивших данному гражданину указанный земельный участок. Также учетно-регистрационные действия могут быть совершены по заявлению гражданина. После завершения учетно-регистрационных действий органы местного самоуправления самостоятельно направят собственнику выписку из ЕГРН на указанные земельный участок и жилой дом.Упрощенный порядок предоставления участка и регистрации прав на участок и дом продлится до 1 марта 2031 года.Решение вопроса по оформлению жилых домов и земельных участков на территории Республики Бурятия осуществляется также в рамках имеющихся полномочий у субъекта Российской Федерации путем принятия республиканских актов.Так, Закон Республики Бурятия от 16 октября 2002 года № 115-III «О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности» предусматривает возможность оформления прав граждан, имеющих в фактическом пользовании земельные участки с расположенными на них жилыми домами, созданными до 31 декабря 2010 года (далее Закон РБ № 115-III). С учетом возникающих потребностей в Закон РБ № 115-III вносились поправки, направленные на упрощение процедуры приобретения гражданами земельных участков.Ранее до принятия поправок для оформления земельных участков граждане были обязаны предоставить целый перечень документов. Сегодня гражданам достаточно предоставить один документ из перечня, предусмотренного Законом РБ № 115-III: домовую книгу, два или более документа об оплате земельного налога, документ от специализированных государственных организаций технической инвентаризации о дате создания жилого дома (история домовладения) с указанием первичной технической инвентаризации объекта до 31 декабря 2010 года, решения судов о факте пользования земельным участком до 31 декабря 2010 года либо регистрацию по месту жительства (прописка).В случае если у гражданина не имеется каких-либо документов, Закон № 115-III предусматривает возможность предоставления земельного участка на основании решения суда, подтверждающего факт пользования земельным участком до 31 декабря 2010 года. На сегодняшний день большинство граждан уже воспользовались такой возможностью, обратившись в судебные органы, смогли оформить права на землю.В целом с начала действия поправок более 3000 земельных участков оформлено гражданами в собственность.Граждане, имеющие в фактическом пользовании земельные участки с расположенными на них жилыми домами, созданными до 31 декабря 2015 года, при условии, что указанные земельные участки свободны от прав третьих лиц и находятся в населенных пунктах вне зон с особыми условиями использования территорий либо находятся в зоне сельскохозяйственного использования для ведения личного подсобного хозяйства, могут в соответствии с Законом Республики Бурятия от 30.12.2003 № 601-III «О земле» во внеочередном порядке приобрести земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности в аренду без проведения торгов.Условиями предоставления земельного участка в аренду является наличие одного из документов: домовая книга; документы об оплате земельного налога (платежей за землю) два и более; техпаспорт, изготовленный до 31 декабря 2015 года; решения судов, подтверждающие факт пользования земельным участком до 31 декабря 2015 года; регистрация по месту жительства (прописка).В случае отсутствия документов гражданам предлагается в судебном порядке установление факта использования земельного участка. На сегодня сформировалась достаточно обширная положительная судебная практика. В последующем после оформления права собственности на строение гражданин вправе выкупить земельный участок за десятикратную ставку земельного налога, что составляет 3% от кадастровой стоимости.Обращаем внимание, что надлежаще оформить и зарегистрировать право на землю можно до 31 декабря 2023 года.В целях приобретения земельного участка необходимо обращаться в орган власти соответствующего уровня по распоряжению земельными участками в зависимости от расположения испрашиваемого земельного участка.Одновременно с этим сообщаем о недопустимости самовольного захвата земельных участков и строительства на них построек.Самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим прав на указанный земельный участок, недопустимо и влечет административную и имущественную ответственность.Лицо, осуществившее самовольную постройку, не может приобретать на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой — продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки.Кроме этого, в соответствии со ст. 7.1 КоАП РФ самовольное занятие земельного участка влечет наложение административного штрафа. В случае если определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5 тыс. рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тыс. рублей; на юридических лиц - от 2 до 3% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 100 тыс. рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; на должностных лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.Минимущество РБФото: «Номер один»