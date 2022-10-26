Общество 26.10.2022 в 10:44

Женам мобилизованных из Бурятии не досталось бесплатных дров

Правительство Бурятии решило поменять правила по выдаче бесплатных дров для родственников мобилизованных, вызвавшие критику в регионе
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Текст: Дмитрий Родионов
Женам мобилизованных из Бурятии не досталось бесплатных дров
Как сообщил в своем Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов, ему пожаловались призванные на СВО в Украине мобилизованные жители республики, не имеющие благоустроенного жилья. Которых он посетил в пункте подготовки в Запорожской области.

Кубометры проблем

- Вопросы были больше бытовые, в частности по выдаче дров. Правила, которые мы приняли, не самые хорошие, и многие из родственников не могут получить дрова. Поменяем правила, — отметил Алексей Цыденов.

Напомним, что, согласно принятым в республике правилам, одиноким матерям мобилизованных, а также пожилым родителям старше 60 лет выдается на зиму по десять кубометров дров. Однако не все получили дрова.

- Я одна живу с тремя малолетними детьми, мужа мобилизовали, но в дровах нам отказали, сказали, вы живете не по прописке, - жалуется Екатерина, жительница улан-удэнского микрорайона Площадка. - Проблема в том, что наш дом невозможно узаконить и прописаться в нем. Я позвонила в администрацию Железнодорожного района с просьбой выдать дрова, но там мне сказали, что поскольку муж прописан в Еравнинском районе, то они не могут решить вопрос. Но ведь оттуда к нам дрова не повезут.

Помощь окажут

Руководство Железнодорожного района обратилось к окружному депутату Михаилу Гергенову для решения вопроса.

- У нас сложился некоторый перекос - все бросились помогать мобилизованным, хотя их и питанием, и обмундированием обеспечивает минобороны, но недостаточно внимания уделяется многодетным семьям, которые в связи с мобилизацией кормильцев оказались просто в безвыходной ситуации, - сообщил  депутат Народного Хурала Михаил Гергенов. - Этот случай не единственный - отказы в выдаче дров идут самым незащищенным.

Добавим, что после просьбы руководства Железнодорожного района помочь многодетной семье он лично привез ей грузовик дров и предложил парламентариям на одномандатных избирательных округах ускорить работу по обеспечению топливом семей мобилизованных.

- Семьи не должны страдать от бюрократических проволочек, - полагает он.

По словам Михаила Гергенова, кроме дров, семьям, нужны на первое время, пока выплаты мобилизованным еще не пришли,  продукты питания, теплая одежда и лекарства.  Необходима и помощь в оформлении документов в банках, соцзащите, по отсрочке платежей по кредитам.

-  У Екатерины Климовой трое несовершеннолетних детей, младшей два года, часто болеет, а оставить их дома она не может, - сообщил депутат. - Мне пришлось взять опеку над семьей по этим вопросам. Их много, но помогать буду, пока отец многодетной семьи находится на защите нашей Родины.

Депутат также предлагает объединить усилия и скорректировать работу ТОСов. Они, работая над сбором помощи для мобилизованных, должны развернуться в направлении оставшихся в Бурятии их семей.

Фото: предоставлено М. Гергеновым
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дрова мобилизация

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