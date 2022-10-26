Житель Улан-Удэ бросался деньгами и лишился 600 тыс рублей

В Улан-Удэ в отдел полиции по Железнодорожному району с заявлением о краже крупной суммы обратился 27-летний улан-удэнец. Он рассказал о том, что накануне вместе с сожительницей обналичил средства для покупки квартиры. Однако в процессе застолья по случаю предстоящей сделки поругался с девушкой и в гневе разбросал часть денег по дому.Чтобы утихомирить спутника, хозяйка позвала друзей, вместе с которыми пара собрала наличность, и компания продолжила посиделки. Уже после их ухода заявитель обнаружил пропажу части средств – 600 тысяч рублей – и заявил о происшедшем в полицию.Полицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали злоумышленника – 23-летнего горожанина. Молодой человек был последним, кто после распития спиртного ушел из гостей, сообщили в МВД по Бурятии.Выяснилось, что кражу денег он совершил, оставшись наедине с хозяином квартиры. Когда заявитель отвлекся, подозреваемый похитил три пачки с купюрами из пакета в гостиной.По предварительным данным, половину похищенных средств вор отдал родственнику, который купил на них автомашину. Еще 170 тысяч рублей он потратил на приобретение для дома цифровой и бытовой техники. На оставшиеся средства злоумышленник купил выпивку и авиабилеты до Комсомольска-на-Амуре, куда убыл на вахту. В настоящее время он задержан сотрудниками полиции и признался в содеянном.Возбуждено уголовное дело. Следователем изъяты приобретенные на похищенные деньги техника и автомобиль – для наложения ареста в целях возмещения причиненного ущерба. Следствие продолжается. Отметим, ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.Фото: «Номер один»