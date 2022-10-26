В Забайкалье после реконструкции открылся курорт «Кука»

В Забайкалье сегодня после реконструкции торжественно открыт курорт «Кука», который входит в холдинг инновационной клиники «Академия здоровья». Губернатор Забайкалья Александр Осипов отметил, что возрождение курорта – знаковое событие не только для региона, но и для всей страны, сообщила пресс-служба краевой администрации.«Отрадно, что инициативные люди, любящие свою землю, стараются сделать её краше и как можно больше предоставить возможностей людям. В ближайшее время многие забайкальцы смогут здесь поправлять здоровье и отдыхать. Особо важно это сейчас. В различные годы – во время Великой Отечественной войны и после битвы на Халхин-голе «Кука» непосредственно занималась восстановлением здоровья наших воинов. И сегодня все те медицинские силы, которые здесь есть, тоже будут готовы этим заниматься. Обязательно нужно продумать над следующими этапами развития курортов в Забайкалье», - сказал Александр Осипов.На базе экокурорта «Кука» будет осуществляться программа реабилитации военных, участвующих в спецоперации, и членов их семей при пост-стрессовых расстройствах. Кроме того, будут реализовываться программы для подготовки к беременности при бесплодии «Репродукция». В «Куке» также ждут пациентов после коронавируса для полного восстановления.Заезд первой группы пациентов планируется с середины ноября. Восстановление здравницы Забайкалья потребовало масштабной реконструкции с использованием современных архитектурных решений. Восстановление «Куки» началось в 2020 году. На тот момент объект был в полуразрушенном состоянии. В корпусах не было ремонта, отопление находилось в предаварийном состоянии, существовала старая канализационная система с выгребными ямами, отсутствовала горячая вода.«Концепция экологичности была в приоритете всех строительных работ. К примеру, отделка корпусов выполнялась из природных материалов. Отдельно хочется сказать про новую модульную газовую котельную, заменившую угольную. Она, по сути, уникальна, т.к. работает с использованием сжиженного газа без вредных выбросов в атмосферу. Это полностью безопасный объект, который контролируется дистанционно. Отмечу, что в регионе пока такая котельная существует в единственном числе. Внедрены передовые технологии очистных сооружений и многое другое», - подчеркнул директор клиники, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Сергей Давыдов.Статус резидента территории опережающего социально-экономического развития «Забайкалье» позволил экокурорту организовать 160 дополнительных рабочих мест в регионе. В составе здравницы будут работать жилые корпуса и коттеджи для 204 гостей, поликлиника, залы кинезитерапии, ванный комплекс, спортивные и детские площадки. В перспективе для развития образовательного и туристического направлений в «Куке» будут построены два бассейна для детей и взрослых открытого и закрытого типа, конференц-залы, клуб, а также два пруда.Основной акцент экокурорта «Кука» - «anti-age» медицина. Ее задачей является увеличение продолжительности жизни, повышение ее качества с помощью сохранения функциональных возможностей организма. Для отдыхающих предлагается ряд уникальных программ, разработанных специалистами «Академии здоровья» и успешно зарекомендовавших себя. Медицина антистарения «anti-age» реализуется через такие направления как «Антистресс» - для тех, кто чувствует профессиональное выгорание, хроническую усталость и «Детокс» - для часто болеющих, имеющих хронические заболевания.Один из самых главных природных лечебных факторов экокурорта остается источник с минеральной водой, которая доказала свою эффективность при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. Лечебный эффект вода оказывает также при заболеваниях мочеполовой системы, эндокринных проблемах. Вода «Кука» - углекислая, железисто-карбонатная, магниево-кальциевая. Все важные природные, целебные компоненты быстро усваиваются организмом и оказывают нормализующее действие на углеводный, липидный, минеральный обмен веществ. По своему химическому составу Забайкальский лечебный источник сравним с Кавказскими минеральными водами.«Одной из поставленных задач при восстановлении санатория стало грамотное моделирование культурно-досуговой составляющей для отдыхающих с использованием профессиональных анимационных технологий и современного звукового оборудования», - сказал Сергей Давыдов.Фото: 75.ru