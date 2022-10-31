Оплата дополнительных кружков в детском саду

Вопрос: «Ребенок пошел в детский сад. Сказали, что кружок лепки из полимерной глины платный. Правомерно ли это?»

Марина, г. Улан-Удэ

За дополнительные занятия в детском саду взымается отдельная плата. Но решение о посещении этих занятий принимает родитель.

Напомним, занятия в саду делятся на основные и дополнительные. Основные - без дополнительной платы, проводятся в рамках образовательной программы сада. Можно спросить у заведующей или воспитателя, по какой программе работает сад и какие занятия считаются основными. Например, музыка, физкультура, творчество, групповые обучающие занятия.

Дополнительные занятия проводятся по желанию. Если родители оплатят, например, занятия хореографией, шахматами, английским языком, то ребенок будет посещать этот кружок, пока находится в саду. Еще, например, одно занятие в бассейне может быть в рамках основной программы, а дополнительно с тренером - за плату. Или в логопедическом саду занятие с логопедом бесплатное, а при другом профиле - за деньги.

Информация о платных и бесплатных занятиях обычно размещена на стенде в детском саду или на сайте.

Стоимость занятий устанавливает администрация или учреждение дошкольного образования. Тарифы могут отличаться в разных регионах и даже садах в пределах одного населенного пункта.