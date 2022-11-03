Пенсия по потере кормильца

Вопрос: «Нужно ли сообщать в Пенсионный фонд об окончании учебы, если ребенок получал пенсию по потере кормильца?»



Отвечает Минтруд:



- Да, нужно. Также необходимо уведомить Пенсионный фонд, если студент, получающий пенсию по потере кормильца, был переведён на заочную форму обучения.



Пенсия по случаю потери кормильца – это выплаты со стороны государства родственникам или иждивенцам умершего (или без вести пропавшего) человека, на обеспечении которого они находились.



Выплаты по потере кормильца положены детям до 18 лет. Важно отметить, что пенсию прекращают выплачивать после того, как ребенок достигает 18 лет. Сохранить ее можно и до 23 лет, если поступить в вуз или колледж на очное отделение. Также пенсию по потере кормильца назначают одному из родителей, супругу или другим членам семьи.



Денежные начисления бывают трех видов:

1. Страховая пенсия (назначается, если умерший или пропавший работал официально хотя бы один день; размер выплаты зависит от суммы баллов, которые начисляются в зависимости от стажа, но не ниже установленной фиксированной выплаты).

2. Социальная пенсия (начисляется при полном отсутствии стажа у усопшего или бесследно исчезнувшего).

3. Государственная пенсия (полагается родственникам погибших граждан определенных профессий).

Под потерей кормильца подразумевается его смерть или безвестное отсутствие, что должно быть подтверждено соответствующими документами (свидетельство о смерти или решение суда о признании безвестно отсутствующим). При отсутствии документов указанные факты могут устанавливаться судом.