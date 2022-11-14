Возврат денег за тур в связи с повесткой

Вопрос: «У меня куплен тур по России. Я получил повестку. Как вернуть деньги за этот тур?»

Необходимо обратиться к своему туроператору или турагенту по месту приобретения тура. Вы можете сделать это лично или через своего представителя - это может быть родственник или человек, с которым планировалась поездка.

При обращении нужно предъявить копию полученной повестки. Далее по согласованию с туроператором вы можете принять одно из следующих решений:

- переоформить поездку на другого человека (тур или место мобилизованного туриста в групповом туре);

- изменить состав участников тура, аннулировав поездку гражданина, призванного на военную службу в рамках частичной мобилизации;

- аннулировать тур полностью на всех участников.

В зависимости от принятого решения будут осуществлены расчеты с туристом.

Согласно российскому законодательству невозможность отправиться в туристическую поездку из-за призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации является существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора о покупке тура.

Это значит, что в случае отмены тура возврат, в соответствии с законодательством, производится за вычетом фактически понесенных туроператором расходов — то есть туроператор мог уже оплатить контрагентам (отелям, авиакомпаниям и т. д.) часть услуг по невозвратным тарифам. В случае внесения изменений в тур при замене туриста может потребоваться доплата.

Ростуризм рекомендовал туроператорам и отелям максимально идти навстречу туристам в текущих условиях, а именно: не взимать плату за замену туриста в туре или бронировании отеля, а также возвращать денежные средства за такие туры или оплаченные боронования отелей в приоритетном порядке без удержания фактически понесенных расходов.

Если туриста не устраивают условия при расторжении договора о приобретении турпродукта, он вправе обратиться в суд.