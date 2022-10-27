В Бурятии возвращен домой украденный в нацпарке медвежонок

В Бурятии «Заповедному Подлеморью» вернули медевежонка, украденного на прошлой неделе с эколого-просветительской тропы «Книга природы», сообщили в пресс-службе объединенной дирекции Забайкальского нацпарка и Баргузинского заповедника.

«Экологи благодарят всех, кто помог предать огласке произошедший с семьей медведей случай: отклики неравнодушных местных жителей на просторах Интернета помогли оперативно «разнести» информацию и поспособствовали тому, что «потерявшийся» нашел путь обратно», - отметили в дирекции.

Она не предает огласке детали кражи, ссылаясь на тайну следствия. Однако один из пассажей пресс-релиза кое-что раскрывает. «Учитывая выясненные обстоятельства, еще раз просим родителей и педагогов провести воспитательные беседы с подрастающим поколением на соответствующие темы».

Прежний вид раскуроченная фотозона вандалами тропа примет только весной, ведь для того,чтобы провести некоторые работы, нужно дождаться тепла.

Фото: zapovednoe-podlemorye.ru