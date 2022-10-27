Жители Баргузинского района Бурятии возмущены «варварскими» рубками кедра

Экоактивист несколько раз выезжала на осмотр таких участков, проводила фотосъемку. Регулярно поступает информация от местных жителей о рубках кедра. В частности, в вайбер-сообществе «Соловей и Байкал: мифы и реалии» сообщается о недавней поездке рыбаков в местность Голондокан. Местных жителей туда не пропустили, так как там ведет рубку леса крупная лесопромышленная компания. Работает импортная тяжелая техника, производительность которой может достигать 5 тысяч кубометров древесины в сутки.





Однако в ситуации с баргузинским кедром РАЛХ вступило в полемику с экоактивистом. Пресс-служба ведомства распространила официальный комментарий. В нем утверждается, что по сообщениям Ирины Елшиной было организовано 12 выездов на лесосеки, но нарушений не выявлено. Специалисты установили «жизнеспособность насаждений после рубки» и их «удовлетворительное состояние». Как подчеркивается в официальном комментарии, РАЛХ не допускает сплошных рубок на лесоучастках с произрастанием кедра.







Возможно ли, что изменение позиции ведомства связано с появлением в Баргузинском районе той самой крупной и влиятельной лесопромышленной компании, которая оставила уже немало следов своей деятельности в Прибайкалье, Еравне и других муниципалитетах Бурятии?





Главное требование - признать лесоучастки с произрастанием кедра особо защитными и запретить рубки ценной породы дерева на всей Байкальской природной территории.- Таежные участки, где растет здоровый, плодоносящий кедр, а также молодой кедровый подрост, стали передаваться в аренду лесозаготовителям, - рассказывает инициатор сбора подписей, общественный инспектор Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) Ирина Елшина.«Картина страшная - все захламлено, деревья, в том числе кедры, переломаны, в кучи свалены, ничего не убирается», - пишет участник вайбер-сообщества.Ирина Елшина - опытный общественный инспектор РАЛХ. По ее материалам не раз возбуждались уголовные дела в отношении недобросовестных лесозаготовителей, несколько из них были осуждены и приговорены к различным мерам наказания.Со своей стороны, Ирина Елшина считает, что «народ пытаются ввести в заблуждение», а общественных экоактивистов представить дилетантами. Она ссылается на ответ, ранее полученный от госинспектора, где, по ее словам, указан тип рубки на одном из участков баргузинской тайги - сплошная с изъятием 83 кубометров кедра.Между тем, напряжение вокруг рубок кедра нарастает. В Народном Хурале Бурятии пообещали провести выездное заседание с участием заинтересованных сторон. Но предыдущие визиты чиновников, отвечающих за экологический блок и природные ресурсы, по проблемам и рекультивации Усть-Баргузинской свалки не ознаменовались какими-либо кардинальными решениями. Поэтому большого оптимизма местные жители не испытывают.«Нужен сход на площади под окнами кабинета Цыденова. Все прекрасно знают, когда отреагируют власти - это когда будет народ на площади...» - пишут в вайбер-сообществе «Соловей и Байкал: мифы и реалии», подчеркивая, что проводить протестное мероприятие нужно на законных основаниях.Фото: Ирины Елшиной