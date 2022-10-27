Общество 27.10.2022 в 14:01

В Улан-Удэ врачи 13 дней откачивали отравившегося алкоголем мужчину

Всего выпивший неизвестную жидкость сельчанин провел в больнице почти месяц
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ врачи 13 дней откачивали отравившегося алкоголем мужчину
В Улан-Удэ врачи Больницы скорой медицинской помощи спасли 33-летнего мужчину, который едва не умер от отравления алкоголем.

Как сообщили в больнице, инцидент произошел в одном из районов республики. Мужчину обнаружили в гараже в бессознательном состоянии. Рядом с ним находилась емкость с неизвестным веществом, предположительно, ацетоном. Бригада скорой помощи госпитализировала его в отделение реанимации центральной районной больницы. Однако после проведения интенсивной терапии на следующий день состояние мужчины не изменилось. Чтобы спасти пациента, его санавиацией доставили в БСМП.

В больнице скорой помощи мужчиной занялась мультидисциплинарная бригада, в которую вошли лучшие врачи.

«Случай был крайне сложным, при таком состоянии шансы на выживание очень малы. Больной не приходил в сознание, не мог самостоятельно дышать, желудочное содержимое поступало в дыхательные пути и вызывало ожог, низкое артериальное давление, отек головного мозга и поражение его клеток, вызывающие нарушение работы нервной системы. Это инфекционно-токсический шок 2 степени, сопровождающийся поражением всех органов и систем», - рассказали в БСМП.

Главной задачей медиков в этот момент была поддержка и коррекция функций жизненно важных органов. В течение 9 дней проводилась очистка крови с помощью экстракорпоральной гемокоррекции, для быстрого восстановления артериального давления использовали препарат «Норадреналин», а для поддержки центральной нервной и дыхательной систем проводилась искусственная вентиляция легких.

Спустя 4 дня врачам удалось добиться положительной динамики и стабилизировать артериальное давление, через 10 суток пациент смог самостоятельно дышать, а через 13 суток был переведен в терапевтическое отделение.

В итоге благодаря экстренной высококвалифицированной медицинской помощи врачей мужчину выписали домой через 27 дней.

Как отметили в больнице, в структуре пациентов, поступающих с токсикологией в БСМП, наибольший сегмент занимают отравления, ассоциированные с употреблением алкоголя и его суррогатов.

«Хотелось бы призвать людей позаботиться о своей безопасности и исключить употребление алкоголя. Безопасной дозы алкоголя не бывает», - говорят в БСМП.

Фото: pixabay.com
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бсмп отравление

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