Общество 27.10.2022 в 16:19

Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединяются

Все услуги ПФР и ФСС в Бурятии с 2023 года будут оказываться клиентам в единых офисах
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Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединяются
Пенсионный фонд и Фонд социального страхования С 1 января 2023 года объединятся в Социальный фонд России, сообщили в пресс-службе ОПФР по Бурятии.

Объединение позволит сделать получение госуслуг по пенсионному и социальному обеспечению более быстрым и удобным для граждан. Сейчас для получения мер социальной поддержки по одной и той же жизненной ситуации нужно обращаться в оба фонда – ПФР и ФСС.

Например, в случае установления инвалидности пенсия по инвалидности назначается беззаявительно в Пенсионном фонде, а за получением технических средств реабилитации инвалид должен обратиться в Фонд социального страхования; ПФР компенсирует пенсионерам, проживающим на северных территориях, проезд к месту отдыха и обратно, а ФСС - проезд к месту лечения; при рождении ребенка ПФР оформляет материнский капитал, а ФСС выплачивает работающим женщинам пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

После объединения фондов процесс обработки сведений ускорится. В результате это упростит получение услуг и сократит сроки назначения выплат. Все услуги граждане смогут получать в одном месте - в единых офисах клиентского обслуживания Социального фонда, по единому стандарту обслуживания и привычным адресам клиентских служб, в которых сейчас осуществляется прием граждан.

Подготовительные мероприятия по созданию единых офисов обслуживания нового Социального фонда в настоящее время проводятся во всех регионах страны. Эта работа координируется специально созданным Проектным офисом, в который вошли представители двух фондов. Уже синхронизирован график приема граждан и идет переподготовка сотрудников клиентских служб фондов.

Одновременно с этим представители Отделения ПФР по Бурятии и регионального ФСС оценивают уровень комфортности, доступности, технического обеспечения клиентских служб обоих ведомств. По этим основным критериям определятся те клиентские службы, которые с 2023 года начнут работать как единые офисы клиентского обслуживания.

В Бурятии единые офисы клиентского обслуживания будут созданы во всех районах. Все они будут расположены в зданиях, которые находятся в оперативном управлении фондов, где организованы цифровые зоны для получения госуслуг в электронном виде, есть отдельные кабинки для приема граждан, а прием клиентов ведется по принципам клиентоцентричности и экстерриториальности.

Уже с октября 2022 года по принципам единых офисов клиентского обслуживания весь спектр услуг ПФР и ФСС начал предоставляться в Баргузинском, Джидинском, Кабанском, Курумканском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Прибайкальском и Тункинском районах. В ноябре планируется размещение уполномоченных ФСС в клиентских службах ПФР в Муйском и Северобайкальском районах.

Напомним, что с июня 2022 года практически во всех клиентских службах ПФР и ФСС, в том числе в Бурятии, предоставляются четыре услуги двух фондов. Оформить технические средства реабилитации для инвалидов, оформить путевку в санаторий, выбрать или изменить способ получения пенсии, а также заказать справку о праве на предпенсионные льготы. Также эти услуги всегда доступны для оформления через электронные сервисы ПФР, ФСС и на портале Госуслуг.

Адреса клиентских служб, которые будут работать по принципу единых офисов клиентского обслуживания Социального фонда России с 1 января 2023 года

По вопросам пенсионного и социального обеспечения можно проконсультироваться по телефону Единого контакт- центра

8 800 600 0000 , а также в официальных соцсетях ОПФР по Республике Бурятия:   

https://instagram.com/pfr_buryatia?igshid=z6fo9f7g0cvj

https://vk.com/pfr_buryatia      

https://ok.ru/group/55165929259167

VIBER-сообщество «Пенсионный фонд Бурятии»

 

Фото: unsplash.com

 


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