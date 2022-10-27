В Улан-Удэ высадили рябиновую аллею

Сегодня, 27 октября, депутат Улан-Удэнского горсовета Дмитрий Турченюк совместно с жителями своего округа высадил саженцы рябины. Деревья высадили на месте вырубленных весной 2020 года тополей и сирени. Тогда, напомним, деревья решили убрать из-за ремонта теплотрассы.

- Здесь делали новую теплотрассу, вырубили большие деревья... Картина была просто ужасающая – не осталось ни травинки, осталось просто безжизненное поле. Было много обращений жителей, люди просили восстановить аллею. Сейчас у нас первый этап – мы высаживаем 80 рябин, они довольно большие, более метра высотой. Решили высадить именно рябины, так как они не дают больших корней, не уходят далеко вглубь и не разрушат теплотрассу, - рассказал Дмитрий Турченюк.





По словам депутата, разработан дендроплан и, возможно, что кроме рябин на аллее появятся и другие деревья.

Как объяснил Дмитрий Турченюк, озеленение начали делать только спустя два года по одной причине – много времени заняло получение разрешения на посадку. Ведь ранее сообщалось, что аллею восстанавливать не будут из-за опасений, что корни деревьев повредят новые трубы. Поэтому посадка рябин стала для жителей микрорайона настоящим праздником.

Сегодня высаживать саженцы вышли местные жительницы. Женщины радуются, что микрорайон вновь озеленяется и уже представляют, как будут прогуливаться среди молодых рябин.

- Будут красивые ягоды, яркая листва. Это радость и нам, и детям. Будем дышать чистым воздухом, будет красиво. Мне очень нравится задумка, - поделилась мнением Нина Кононова, живущая напротив аллеи.

Высадка саженцев проходила при участии МБУ «Городское лесничество». Сотрудники организации помогали жителям с посадкой, контролировали правильность высадки деревьев, а в конце полили их. По словам начальника участка по озеленению МБУ «Городское лесничество» Александра Алсаева, рябины хорошо адаптированы к нашему климату и весной обязательно зазеленеют.





Всего на улице Октябрьская планируется восстановить около километра аллеи.





Фото: "Номер один"