Общество 28.10.2022 в 11:37

В Улан-Удэ хотят патрулировать места ледовых игр детей

Городские спасатели начали закрывать береговые линии рек бетонными блоками
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ хотят патрулировать места ледовых игр детей
В Улан-Удэ на берегах водоемов и рек, покрывающихся льдом, будет проводиться патрулирование в тех местах, где чаще всего играют дети. Об этом сообщили в мэрии столицы Бурятии.

Несмотря на то, что в Улан-Удэ проводится регулярная профилактическая работа, водители, пренебрегая запрещающими информационными знаками и минуя блокирующие путь блоки, выезжают на неокрепший лед для сокращения пути в зимний период. Поэтому уже сейчас городские спасатели начали закрывать береговые линии бетонными блоками.

«Наиболее опасными местами проезда автотранспорта являются мкр «Поселье» - остров «Богородский», мкр «Дивизионный» - мкр «Зенит» вдоль правого берега Селенги, мкр «Восточный» - мкр «Южный» и мкр «Лазо» - ул. Приречная - БМДК на реке Уда. Для предупреждения несчастных случаев подготовлено 15 знаков о запрете выхода людей и выезда автотранспорта на неокрепший лед, - рассказал  Дмитрий Федоров, заместитель начальника Управления по ЧС администрации  Улан-Удэ.

Сейчас проводятся межведомственные мероприятия по безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период. Особое внимание уделяется рыболовам - любителям подлёдного лова. Но самая подверженная риску категория – это несовершеннолетние.

Кроме того, составлен график совместных рейдов с сотрудниками ГИБДД и рыбоохраны для выявления и привлечения водителей к административной ответственности по статье 8.42  КоАП РФ о запрете движения и стоянки транспортных средств в границах водоохранных зон.

В целях предупреждения и недопущения происшествий на льду ежедневно дежурная смена городской поисково-спасательной службы объезжает места, требующие особого внимания.

«С начала ледостава (на реках, озерах – ноябрь, декабрь) на территории республики, как правило, отмечается увеличение несчастных случаев с людьми и техникой, связанные с провалом под лед. Наиболее опасными в это время года являются мелководные заливы, озера, котлованы, русла рек, места в которых имеются родники, бьют ключи. В регионе имеется множество мест подледной рыбалки, которые могут представлять угрозу в период становления ледового покрова. Острым вопросом остается пользование населением стихийно сложившихся несанкционированных ледовых дорог», - отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального глава МЧС Николай Зайцев.
Он выступил на заседании  Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В ходе КЧС были подведены итоги мероприятий по обеспечению безопасности людей в летний период 2022 года, также поставлены задачи на зимний период 2022-2023 годов, уточнили в главке.

Фото: ulan-ude-info.ru
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