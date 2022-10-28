В Улан-Удэ хотят патрулировать места ледовых игр детей

В Улан-Удэ на берегах водоемов и рек, покрывающихся льдом, будет проводиться патрулирование в тех местах, где чаще всего играют дети. Об этом сообщили в мэрии столицы Бурятии.Несмотря на то, что в Улан-Удэ проводится регулярная профилактическая работа, водители, пренебрегая запрещающими информационными знаками и минуя блокирующие путь блоки, выезжают на неокрепший лед для сокращения пути в зимний период. Поэтому уже сейчас городские спасатели начали закрывать береговые линии бетонными блоками.«Наиболее опасными местами проезда автотранспорта являются мкр «Поселье» - остров «Богородский», мкр «Дивизионный» - мкр «Зенит» вдоль правого берега Селенги, мкр «Восточный» - мкр «Южный» и мкр «Лазо» - ул. Приречная - БМДК на реке Уда. Для предупреждения несчастных случаев подготовлено 15 знаков о запрете выхода людей и выезда автотранспорта на неокрепший лед, - рассказал Дмитрий Федоров, заместитель начальника Управления по ЧС администрации Улан-Удэ.Сейчас проводятся межведомственные мероприятия по безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период. Особое внимание уделяется рыболовам - любителям подлёдного лова. Но самая подверженная риску категория – это несовершеннолетние.Кроме того, составлен график совместных рейдов с сотрудниками ГИБДД и рыбоохраны для выявления и привлечения водителей к административной ответственности по статье 8.42 КоАП РФ о запрете движения и стоянки транспортных средств в границах водоохранных зон.В целях предупреждения и недопущения происшествий на льду ежедневно дежурная смена городской поисково-спасательной службы объезжает места, требующие особого внимания.«С начала ледостава (на реках, озерах – ноябрь, декабрь) на территории республики, как правило, отмечается увеличение несчастных случаев с людьми и техникой, связанные с провалом под лед. Наиболее опасными в это время года являются мелководные заливы, озера, котлованы, русла рек, места в которых имеются родники, бьют ключи. В регионе имеется множество мест подледной рыбалки, которые могут представлять угрозу в период становления ледового покрова. Острым вопросом остается пользование населением стихийно сложившихся несанкционированных ледовых дорог», - отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального глава МЧС Николай Зайцев.Он выступил на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В ходе КЧС были подведены итоги мероприятий по обеспечению безопасности людей в летний период 2022 года, также поставлены задачи на зимний период 2022-2023 годов, уточнили в главке.Фото: ulan-ude-info.ru