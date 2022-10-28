В Бурятии на Байкале задержана лодка с двумя мешками нерестового омуля

В Бурятии ночью сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Кабанскому району в ходе профилактического рейда в рамках операции «Путина» в протоке реки Селенги, в 13 километрах от села Ранжурово, заметили двух граждан на моторной лодке. В плавсредстве полицейские обнаружили два мешка с омулем сообщили в МВД по БурятииВ ходе разбирательства 30-летний мужчина, который в настоящее время привлекается к уголовной ответственности за ранее совершенную незаконную добычу водных биологических ресурсов, пояснил, что вместе с товарищем проверял на воде работу отремонтированного мотора. По его словам, мешки с запрещенной к вылову рыбой он увидел случайно на берегу реки и забрал себе для собственного употребления.Полицейскими с места происшествия изъяты 78 особей байкальского эндемика (38 килограммов), лодка с мотором, а также два весла.Таковы теперь стандартные отговорки браконьеров. Если верить им, то придется признать, что берега нерестовых притоков Байкала усыпаны мешками с омулем. Тем не менее, в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье 175 УК РФ «Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем». Максимальное наказание согласно санкциям статьи – лишение свободы на срок до двух лет.Также уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного лица по факту незаконного вылова рыбы. Ущерб от её добычи составил около 570 тысяч рублей. Дознание продолжается.Фото: МВД по Бурятии