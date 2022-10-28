В Бурятии не прогнозируют улучшения ситуации с вывозом мусора в Кабанском районе

Критическая ситуация с вывозом мусора в Кабанском районе, прогремевшем на всю страну свалками в Селенгинске и Выдрино, в ближайшее время вряд ли кардинально изменится. Не улучшит ее и замена регоператором "ЭкоАльянс" подрядной организации - с ИП Шурыгин на ООО "Система". Новый перевозчик твердых коммунальных отходов (ТКО), формально зашедший в район с 17 октября, испытывает такие же проблемы, что и прежний: нехватка спецтехники и кадров. Соответственно, неизбежны дальнейшие нарушения графика вывоза мусора, которые уже не раз становились основанием для вмешательства надзорных органов.Нерадужные перспективы озвучил на коллегии администрации Кабанского района генеральный директор ООО "Система" Цырен Шагдаров. Он попросил руководство муниципалитета и глав поселений проявить снисходительность, уверяя, что на "оптимизацию работы" потребуется "месяца полтора". Подобные обещания звучали и после появления ИП Шурыгина, количество претензий к которому с течением времени лишь нарастало.- Полтора месяца - это очень большой срок, учитывая что район уже почти полностью завален мусором, - высказалась глава МО СП "Кабанское" Любовь Николева. - Мы, главы поселений, вынуждены работать неофициальными диспетчерами: начинаем день со звонков в "ЭкоАльянс" с сообщениями, откуда надо срочно вывозить отходы, и заканчиваем звонками о том, где мусоровозы побывали, а где нет. Хотелось бы, чтобы новый перевозчик с первых дней показал свою работу. Самое главное - не нарушайте график вывоза ТКО! Люди ждут, население ни в чем не виновато. Но как вы собираетесь обслуживать такой большой район, если у вас, как и у предшественника, проблемы с техникой и людьми?Ранее на коллегии было отмечено, что до начала 2021 года вывозом мусора в Кабанском занималось местное ООО "БХК-Восток", и нареканий к его работе не возникало. Напомним, что после назначения директором "ЭкоАльянса" Дмитрия Дружинина лицензированный перевозчик был вытеснен с рынка неплатежами регоператора. Вместо него договор был заключен с улан-удэнским ИП Шурыгиным, которого ряд открытых источников называют "близким" директору "ЭкоАльянса".Что касается ООО "Система", то и здесь есть веские основания говорить о близости. Единственный учредитель и генеральный директор компании Цырен Шагдаров сообщил коллегии, что до недавнего времени работал в "ЭкоАльянсе" - курировал транспортировку ТКО в сельских районах Бурятии. ООО "Система" зарегистрировано 1 июля 2022 года и, естественно, не успело наработать опыт в сфере обращения с отходами. Тем не менее, регоператор без колебаний отдал "на откуп" новому участнику рынка самый населенный район республики. Руководство "ЭкоАльянса", как было сказано на коллегии, даже не сочло нужным уведомить администрацию Кабанского района официальным письмом о замене перевозчика ТКО. Не говоря уж о том, чтобы предварительно обсудить варианты этой замены. Повлиять напрямую на выбор подрядчика местная власть не может - это прерогатива регоператора.Несмотря на заверения Цырена Шагдарова, что ООО "Система" будет работать в контакте с населением, главами поселений и постарается привлечь к сотрудничеству местных перевозчиков, складывается мнение: специфические подходы "антикризисного менеджмента" к организации работы "ЭкоАльянса" остались неизменными. И главное в этих подходах - держать руку на финансовом потоке, который формируется за счет потребителей - населения и бизнеса - и частично перенаправляется подрядчикам. При этом выстраиваются избыточно длинные, линейные цепочки: регоператор - подрядчик в районе - местные перевозчики. В свою очередь, это ведет к дополнительным издержкам на содержание каждого звена, что наводит на мысли о банальном выводе денежных средств. Почему бы "ЭкоАльянсу" не заключить прямые договоры с местными перевозчиками ТКО, а не ставить очередного посредника в лице ООО "Система" без достаточного количества техники и персонала?На эти и другие странные обстоятельства обратили внимание в региональном отделении "Народного фронта".- Когда мы объезжали территорию Кабанского района, видели те же самые мусоровозы, которые работали здесь прежде, при ИП Шурыгине, - сообщила присутствовавшая на коллегии районной администрации эксперт ОНФ Юлия Сухарева. - В личной беседе со мной господин Шагдаров признал, что до сих пор работает в "ЭкоАльянсе". Впечатление такое, что после многочисленных жалоб на ИП Шурыгина руководством регоператора произведена "смена вывески", но техника, ее количество и персонал остались прежними. А значит, "мусорные" проблемы населения принципиально не решаются.Есть версия, что замена перевозчика ТКО в Кабанском районе понадобилась Дмитрию Дружинину как способ демонстрации якобы прилагаемых им усилий, направленных на то, чтобы загладить причиненный вред. Рокировка ИП Шурыгина и ООО "Система" практически совпала с началом рассмотрения районным судом уголовного дела по обвинению директора "Экоальянса" и депутата Народного Хурала в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 247 УК РФ. Следствие началось после обращения жителей поселка Селенгинск на прямую линию с президентом Владимиром Путиным по поводу чадящей несанкционированной свалки. В дальнейшем уголовное дело было дополнено еще двумя подобными объектами - в поселке Выдрино, находящемся в Центральной экологической зоне Байкала, и Тункинском национальном парке.Дмитрий Дружинин в ходе предварительного следствия признал свою вину. Однако его защита заявила ходатайство о прекращении уголовного преследования и замене наказания судебным штрафом. Из-за этого была начата процедура предварительного слушания, которая уже дважды переносилась судьей Кабанского райсуда Ириной Федоровой.Замена перевозчиков ТКО (или ее имитация?) напоминает басню Крылова: "А вы, друзья, как ни садитесь...". На смену одному подрядчику, близкому к руководству "ЭкоАльянса", пришел другой, тоже близкий. И неизвестно, какие новые свалки могут появиться в Кабанском районе, прилегающем к священному Байкалу и уникальной экосистеме дельты Селенги. Зато известно, что "рыба гниет с головы". С нее же, видимо, надо начинать процесс обновления и очищения "ЭкоАльянса", разворот регоператора к интересам потребителей и экологии Бурятии.Фото: «Номер один»