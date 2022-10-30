Общество 30.10.2022 в 07:00
Наглое» строительство в Улан-Удэ останется безнаказанным
Госстройжилнадзор по неизвестной причине «проспал» срок давности подачи иска
Текст: Петр Санжиев
Вокруг строительства нескольких трехэтажных многоквартирных домов в микрорайоне Зеленый (Железнодорожный район города Улан-Удэ) возникло новое скандальное обстоятельство. «Улан-Удэстройзаказчик», ответственный за то, что дома возводились без разрешения, останется безнаказанным из-за неторопливости другого учреждения – Госстройжилнадзора.
Самоволки для аварийщиков
«Номер один» уже писал о возмутительной ситуации на этом объекте (в построенные дома переселятся жители аварийных домов города).
Строительство велось без обязательных документов. Причем речь идет об основополагающих бумагах: разрешении на строительство и узаконенной проектной документации. С такими «прорехами» в документах стройка должна просто стоять без движения. Точнее, не должна начинаться.
Но она нагло шла (это, кстати, показывает уровень уважения к российскому закону на данном объекте). Этаж вырастал за этажом.
Застройщиком выступало муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик». Оно подписало муниципальный контракт с фирмой «Ростинвестстрой». А потом началось интересное.
По контракту фирма в срок до конца декабря 2021 года была обязана выполнить инженерные изыскания, разработать проектную документацию и получить положительное заключение госэкспертизы. Но этого не сделала. Разрешение на строительство, на основании которого в соответствии с законами России надо вести строительство объекта, не представлено тоже.
Госсстройжилнадзор выписывал предписания об устранении нарушений. Потом он стал проверять, как они исполняются. Выяснилось, что разрешение на строительство так и не появилось. Насчет проектной документации оказалось, что из 11 разделов документации представлено только три.
По поводу отсутствия положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий тоже все осталось по-старому.
В перечне нарушений был даже такой пункт – «провести обследование всей выполненной на объекте капитального строительства кладки стен. Результаты обследования должны содержать достаточные данные для принятия обоснованного решения по устранению выявленных дефектов. Представить схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера. Установить категорию технического состояния несущих конструкций стен. По результатам обследования выдать задание па проектирование по восстановлению или усилению конструкций».
Все без толку…
Черепашьи темпы
На фоне «разнузданного» строительства многоэтажек для улан-удэнских «аварийщиков» работники Госстройжилнадзора составили в отношении «Улан-Удэстройзаказчика» протокол об административном правонарушении. И передали в суд вместе с заявлением о привлечении к административной ответственности.
В результате недавнего судебного рассмотрения суд отказался привлечь муниципальное учреждение (оно является юрлицом) к ответственности. Что же случилось? Оказалось, что Госстройжилнадзор допустил странноватую бюрократически-техническую промашку.
Учитывая вышеизложенные факты, суд действительно усмотрел в этой истории - в поведении МУ «Улан-Удэстройзаказчик» - признаки административного правонарушения, предусмотренного соответствующими статьями закона.
Но оказалось, что срок давности привлечения к ответственности истек… 30 августа 2022 года. То есть летом, а сейчас уже середина осени.
Фемида указала, что с заявлением о привлечении к административной ответственности Госстройжилнадзор обратился в суд 7 сентября 2022 года. После истечения срока привлечения к административной ответственности.
Сторонам разъяснили, что срок давности привлечения к административной ответственности является пресекательным и не подлежит восстановлению. Суд в случае его пропуска может принять решение об отказе в удовлетворении выдвинутого требования контролирующего органа.
Что и было сделано.
Что со стройкой сейчас? Вроде бы к настоящему моменту все недостающие документы удалось-таки оформить.
Как сообщил директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Олег Тимофеев, получено положительное заключение госэкспертизы, а также разрешение на строительство.
Он заверил горожан, что дома для будущих переселенцев строятся в соответствии со всеми строительными нормами.
- Все конструкции рассчитаны на нашу сейсмику. Прочностные характеристики строящихся домов сомнений не вызывают. Соблюдаются все технические условия. На домах предусмотрено подключение к центральным сетям отопления, водоснабжения, канализации. Строительство домов идет под контролем, - отметил директор учреждения.
Ожидается, что строительство закончится в текущем году, а в 2023 году в квартиры вселятся люди.
Тем временем в суде продолжается рассмотрение иска комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ к «Улан-Удэстройзаказчику» по поводу скандальной стройки в Зеленом. Иск был подан, так как комитет встревожился фактом масштабного и дорогостоящего строительства без необходимых документов, Исковые требования логичны – признать построенное самоволкой, обязать ее снести или привести в соответствие с существующими требованиями.
Простое дело идет очень медленно. Недавно суд в шестой раз отложил заседание. Теперь оно запланировано на 22 ноября. За время этой тягомотины ответчик успел представить документы. Так, в суд передана уже копия разрешения на строительство от 30 сентября текущего года.
Такая вот короткая история странной промашки бурятского строительного надзора. На злополучные несколько домов выделено более полумиллиарда рублей бюджетных денег. В этих домах в Зеленом предстоит жить массе людей.
Фото: «Номер один»
Самоволки для аварийщиков
«Номер один» уже писал о возмутительной ситуации на этом объекте (в построенные дома переселятся жители аварийных домов города).
Строительство велось без обязательных документов. Причем речь идет об основополагающих бумагах: разрешении на строительство и узаконенной проектной документации. С такими «прорехами» в документах стройка должна просто стоять без движения. Точнее, не должна начинаться.
Но она нагло шла (это, кстати, показывает уровень уважения к российскому закону на данном объекте). Этаж вырастал за этажом.
Застройщиком выступало муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик». Оно подписало муниципальный контракт с фирмой «Ростинвестстрой». А потом началось интересное.
По контракту фирма в срок до конца декабря 2021 года была обязана выполнить инженерные изыскания, разработать проектную документацию и получить положительное заключение госэкспертизы. Но этого не сделала. Разрешение на строительство, на основании которого в соответствии с законами России надо вести строительство объекта, не представлено тоже.
Госсстройжилнадзор выписывал предписания об устранении нарушений. Потом он стал проверять, как они исполняются. Выяснилось, что разрешение на строительство так и не появилось. Насчет проектной документации оказалось, что из 11 разделов документации представлено только три.
По поводу отсутствия положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий тоже все осталось по-старому.
В перечне нарушений был даже такой пункт – «провести обследование всей выполненной на объекте капитального строительства кладки стен. Результаты обследования должны содержать достаточные данные для принятия обоснованного решения по устранению выявленных дефектов. Представить схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера. Установить категорию технического состояния несущих конструкций стен. По результатам обследования выдать задание па проектирование по восстановлению или усилению конструкций».
Все без толку…
Черепашьи темпы
На фоне «разнузданного» строительства многоэтажек для улан-удэнских «аварийщиков» работники Госстройжилнадзора составили в отношении «Улан-Удэстройзаказчика» протокол об административном правонарушении. И передали в суд вместе с заявлением о привлечении к административной ответственности.
В результате недавнего судебного рассмотрения суд отказался привлечь муниципальное учреждение (оно является юрлицом) к ответственности. Что же случилось? Оказалось, что Госстройжилнадзор допустил странноватую бюрократически-техническую промашку.
Учитывая вышеизложенные факты, суд действительно усмотрел в этой истории - в поведении МУ «Улан-Удэстройзаказчик» - признаки административного правонарушения, предусмотренного соответствующими статьями закона.
Но оказалось, что срок давности привлечения к ответственности истек… 30 августа 2022 года. То есть летом, а сейчас уже середина осени.
Фемида указала, что с заявлением о привлечении к административной ответственности Госстройжилнадзор обратился в суд 7 сентября 2022 года. После истечения срока привлечения к административной ответственности.
Сторонам разъяснили, что срок давности привлечения к административной ответственности является пресекательным и не подлежит восстановлению. Суд в случае его пропуска может принять решение об отказе в удовлетворении выдвинутого требования контролирующего органа.
Что и было сделано.
Что со стройкой сейчас? Вроде бы к настоящему моменту все недостающие документы удалось-таки оформить.
Как сообщил директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Олег Тимофеев, получено положительное заключение госэкспертизы, а также разрешение на строительство.
Он заверил горожан, что дома для будущих переселенцев строятся в соответствии со всеми строительными нормами.
- Все конструкции рассчитаны на нашу сейсмику. Прочностные характеристики строящихся домов сомнений не вызывают. Соблюдаются все технические условия. На домах предусмотрено подключение к центральным сетям отопления, водоснабжения, канализации. Строительство домов идет под контролем, - отметил директор учреждения.
Ожидается, что строительство закончится в текущем году, а в 2023 году в квартиры вселятся люди.
Тем временем в суде продолжается рассмотрение иска комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ к «Улан-Удэстройзаказчику» по поводу скандальной стройки в Зеленом. Иск был подан, так как комитет встревожился фактом масштабного и дорогостоящего строительства без необходимых документов, Исковые требования логичны – признать построенное самоволкой, обязать ее снести или привести в соответствие с существующими требованиями.
Простое дело идет очень медленно. Недавно суд в шестой раз отложил заседание. Теперь оно запланировано на 22 ноября. За время этой тягомотины ответчик успел представить документы. Так, в суд передана уже копия разрешения на строительство от 30 сентября текущего года.
Такая вот короткая история странной промашки бурятского строительного надзора. На злополучные несколько домов выделено более полумиллиарда рублей бюджетных денег. В этих домах в Зеленом предстоит жить массе людей.
Фото: «Номер один»
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