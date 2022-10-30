Наглое» строительство в Улан-Удэ останется безнаказанным

Вокруг строительства нескольких трехэтажных многоквартирных домов в микрорайоне Зеленый (Железнодорожный район города Улан-Удэ) возникло новое скандальное обстоятельство. «Улан-Удэстройзаказчик», ответственный за то, что дома возводились без разрешения, останется безнаказанным из-за неторопливости другого учреждения – Госстройжилнадзора.«Номер один» уже писал о возмутительной ситуации на этом объекте (в построенные дома переселятся жители аварийных домов города).Строительство велось без обязательных документов. Причем речь идет об основополагающих бумагах: разрешении на строительство и узаконенной проектной документации. С такими «прорехами» в документах стройка должна просто стоять без движения. Точнее, не должна начинаться.Но она нагло шла (это, кстати, показывает уровень уважения к российскому закону на данном объекте). Этаж вырастал за этажом.Застройщиком выступало муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик». Оно подписало муниципальный контракт с фирмой «Ростинвестстрой». А потом началось интересное.По контракту фирма в срок до конца декабря 2021 года была обязана выполнить инженерные изыскания, разработать проектную документацию и получить положительное заключение госэкспертизы. Но этого не сделала. Разрешение на строительство, на основании которого в соответствии с законами России надо вести строительство объекта, не представлено тоже.Госсстройжилнадзор выписывал предписания об устранении нарушений. Потом он стал проверять, как они исполняются. Выяснилось, что разрешение на строительство так и не появилось. Насчет проектной документации оказалось, что из 11 разделов документации представлено только три.По поводу отсутствия положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий тоже все осталось по-старому.В перечне нарушений был даже такой пункт – «провести обследование всей выполненной на объекте капитального строительства кладки стен. Результаты обследования должны содержать достаточные данные для принятия обоснованного решения по устранению выявленных дефектов. Представить схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера. Установить категорию технического состояния несущих конструкций стен. По результатам обследования выдать задание па проектирование по восстановлению или усилению конструкций».Все без толку…На фоне «разнузданного» строительства многоэтажек для улан-удэнских «аварийщиков» работники Госстройжилнадзора составили в отношении «Улан-Удэстройзаказчика» протокол об административном правонарушении. И передали в суд вместе с заявлением о привлечении к административной ответственности.В результате недавнего судебного рассмотрения суд отказался привлечь муниципальное учреждение (оно является юрлицом) к ответственности. Что же случилось? Оказалось, что Госстройжилнадзор допустил странноватую бюрократически-техническую промашку.Учитывая вышеизложенные факты, суд действительно усмотрел в этой истории - в поведении МУ «Улан-Удэстройзаказчик» - признаки административного правонарушения, предусмотренного соответствующими статьями закона.Но оказалось, что срок давности привлечения к ответственности истек… 30 августа 2022 года. То есть летом, а сейчас уже середина осени.Фемида указала, что с заявлением о привлечении к административной ответственности Госстройжилнадзор обратился в суд 7 сентября 2022 года. После истечения срока привлечения к административной ответственности.Сторонам разъяснили, что срок давности привлечения к административной ответственности является пресекательным и не подлежит восстановлению. Суд в случае его пропуска может принять решение об отказе в удовлетворении выдвинутого требования контролирующего органа.Что и было сделано.Что со стройкой сейчас? Вроде бы к настоящему моменту все недостающие документы удалось-таки оформить.Как сообщил директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Олег Тимофеев, получено положительное заключение госэкспертизы, а также разрешение на строительство.Он заверил горожан, что дома для будущих переселенцев строятся в соответствии со всеми строительными нормами.- Все конструкции рассчитаны на нашу сейсмику. Прочностные характеристики строящихся домов сомнений не вызывают. Соблюдаются все технические условия. На домах предусмотрено подключение к центральным сетям отопления, водоснабжения, канализации. Строительство домов идет под контролем, - отметил директор учреждения.Ожидается, что строительство закончится в текущем году, а в 2023 году в квартиры вселятся люди.Тем временем в суде продолжается рассмотрение иска комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ к «Улан-Удэстройзаказчику» по поводу скандальной стройки в Зеленом. Иск был подан, так как комитет встревожился фактом масштабного и дорогостоящего строительства без необходимых документов, Исковые требования логичны – признать построенное самоволкой, обязать ее снести или привести в соответствие с существующими требованиями.Простое дело идет очень медленно. Недавно суд в шестой раз отложил заседание. Теперь оно запланировано на 22 ноября. За время этой тягомотины ответчик успел представить документы. Так, в суд передана уже копия разрешения на строительство от 30 сентября текущего года.Такая вот короткая история странной промашки бурятского строительного надзора. На злополучные несколько домов выделено более полумиллиарда рублей бюджетных денег. В этих домах в Зеленом предстоит жить массе людей.Фото: «Номер один»