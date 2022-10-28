Бурятия получит более 2 млрд рублей на улучшение жизни на селе

В Минсельхозе России подвели итоги конкурсного отбора проектов по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ), реализация которых запланирована в 2023-2024 годах. Одна из целей госпрограммы КРСТ – улучшение качества жизни на селе. От Бурятии отбор прошли 6 проектов на общую сумму 2,1 млрд руб. Мероприятия госпрограммы позволят создать 184 новых рабочих мест.- Проекты будут реализованы в Селенгинском, Баргузинском, Закаменском, Мухоршибирском и Джидинском районах. В рамках проектов будут построены новые школы, детские сады, бассейн, проведены капитальные ремонты сельских домов культуры, библиотек и инженерной инфраструктуры, приобретены автобусы для учреждений социальной сферы, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.Так, в Селенгинском районе построят Дом культуры в улусе Тохой, бассейн в городе Гусиноозерск, проведут капитальный ремонт Цайдамского сельского клуба и другое.В Баргузинском районе построят школьный стадион и отремонтируют здание детской библиотеки в селе Баргузин, отремонтируют сельские клубы в селах Шапеньково и Борогол и т.д.В Закаменском районе отремонтируют школы, детские сады, дом культуры и т.д.В Мухоршибирском районе построят детский сад на 100 мест в селе Никольск.В Джидинском районе построят два детских садика в селах Цагатуй и Петропавловка, а также построят спортивный зал для школы и спортивную площадку.Кроме государственной поддержки для появления важных социальных объектов на селе помощь оказывают представители бизнеса. Всего из внебюджетных источников на строительство выделено 250 млн рублей.Напомним, ранее в Бурятии в рамках «Комплексного развития сельских территорий» была построена поликлиника в селе Тарбагатай, отремонтирован Дом культуры в селе Бичура и многое другое.Фото: пресс-служба правительства Бурятии