В Бурятии появился первый мобильный офис бесплатной юридической помощи

- Мы презентуем мобильный офис бесплатной юридической помощи, поступивший в республику в сентябре этого года в рамках большого проекта, реализуемого Министерством юстиции РФ. В этом году 11 лет как принят федеральный закон о бесплатной юридической помощи и 10 лет как принят закон субъекта об оказании бесплатной юридической помощи в Республике Бурятия. И в федеральном, и в региональном законе закреплены такие принципы как доступность и адресность. С получением мобильного офиса, я считаю, что вопросы доступности оказания квалифицированной юридической помощи бесплатно будут решены еще эффективнее, - отметила начальник Управления Минюста России по РБ Маргарита Барнакова.





В соответствии с законодательством, бесплатную юридическую помощь в Бурятии могут получить участники ВОВ, сироты, состоящие на учёте в спецучреждениях, многодетные родители, безработные, военнослужащие и сотрудники Росгвардии, которые имеют специальное звание полиции и принимали участие в СВО на Украине с 24 февраля, а также члены их семей.







28 октября правительству Бурятии вручили ключи от нового специального автомобиля для оказания выездной бесплатной юридической помощи. Данный автомобиль передан Министерством юстиции России.В мероприятии приняли участие все те, кто развивает государственную и негосударственную системы бесплатной юридической помощи в республике.Новый спецавтомобиль представляет из себя настоящий мобильный офис. Он оснащен двумя комплектами столов и стульев, мебелью, шкафом, тумбой для документов и др. Также предусмотрены все удобства для обеспечения доступности услуг маломобильным гражданам.- Очень рады, что мы сегодня получаем новую возможность для того, чтобы улучшить нашу работу по оказанию бесплатной юридической помощи. Мы получаем возможность быть более мобильными и «дотянуться» до отдаленных районов. Большое спасибо Минюсту России за то, что мы - один из немногих регионов, получивших такой хорошо оборудованный автомобиль, - поблагодарил зампред правительства Бурятии Баир Цыренов.Первый опыт выезда мобильного офиса уже состоялся накануне в Кабанский район, где для жителей Выдрино и Бабушкина была организована бесплатная юридическая помощь силами специалистов ПФР, Управления Минюста, адвокатов и нотариусов. График выездов до конца текущего года уже составлен.В Бурятии уполномоченным органом по оказанию бесплатной юридической помощи является Управление по обеспечению деятельности мировых судей.- Надо отметить, что на сайтах всех органов государственной власти Республики Бурятия имеется соответствующая информация о том, где, кем и в каком объеме оказывается бесплатная юридическая помощь. Основными участниками также являются адвокаты республики. На официальном сайте Адвокатской палаты есть соответствующая информация. В большинстве районов у нас есть адвокаты – участники государственной системы оказания бесплатной юридической помощи, они работают, люди к ним обращаются. Система работает не первый год, она налажена. И сейчас с получением мобильного офиса такая помощь будет еще более адресной и более эффективной, - отметила начальник Управление по обеспечению деятельности мировых судей в РБ Галина Косова.Фото: пресс-служба правительства Бурятии