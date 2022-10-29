Общество 29.10.2022 в 09:07

В Бурятии появился первый мобильный офис бесплатной юридической помощи

Теперь она станет еще более адресной и эффективной
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии появился первый мобильный офис бесплатной юридической помощи
28 октября правительству Бурятии вручили ключи от нового специального автомобиля для оказания выездной бесплатной юридической помощи. Данный автомобиль передан Министерством юстиции России.

В мероприятии приняли участие все те, кто развивает государственную и негосударственную системы бесплатной юридической помощи в республике.

- Мы презентуем мобильный офис бесплатной юридической помощи, поступивший в республику в сентябре этого года в рамках большого проекта, реализуемого Министерством юстиции РФ. В этом году 11 лет как принят федеральный закон о бесплатной юридической помощи и 10 лет как принят закон субъекта об оказании бесплатной юридической помощи в Республике Бурятия. И в федеральном, и в региональном законе закреплены такие принципы как доступность и адресность. С получением мобильного офиса, я считаю, что вопросы доступности оказания квалифицированной юридической помощи бесплатно будут решены еще эффективнее, - отметила начальник Управления Минюста России по РБ Маргарита Барнакова.


Новый спецавтомобиль представляет из себя настоящий мобильный офис. Он оснащен двумя комплектами столов и стульев, мебелью, шкафом, тумбой для документов и др. Также предусмотрены все удобства для обеспечения доступности услуг маломобильным гражданам.

- Очень рады, что мы сегодня получаем новую возможность для того, чтобы улучшить нашу работу по оказанию бесплатной юридической помощи. Мы получаем возможность быть более мобильными и «дотянуться» до отдаленных районов. Большое спасибо Минюсту России за то, что мы - один из немногих регионов, получивших такой хорошо оборудованный автомобиль, - поблагодарил зампред правительства Бурятии Баир Цыренов.

В соответствии с законодательством, бесплатную юридическую помощь в Бурятии могут получить участники ВОВ, сироты, состоящие на учёте в спецучреждениях, многодетные родители, безработные, военнослужащие и сотрудники Росгвардии, которые имеют специальное звание полиции и принимали участие в СВО на Украине с 24 февраля, а также члены их семей.


Первый опыт выезда мобильного офиса уже состоялся накануне в Кабанский район, где для жителей Выдрино и Бабушкина была организована бесплатная юридическая помощь силами специалистов ПФР, Управления Минюста, адвокатов и нотариусов. График выездов до конца текущего года уже составлен.

В Бурятии уполномоченным органом по оказанию бесплатной юридической помощи является Управление по обеспечению деятельности мировых судей.

- Надо отметить, что на сайтах всех органов государственной власти Республики Бурятия имеется соответствующая информация о том, где, кем и в каком объеме оказывается бесплатная юридическая помощь. Основными участниками также являются адвокаты республики. На официальном сайте Адвокатской палаты есть соответствующая информация. В большинстве районов у нас есть адвокаты – участники государственной системы оказания бесплатной юридической помощи, они работают, люди к ним обращаются. Система работает не первый год, она налажена. И сейчас с получением мобильного офиса такая помощь будет еще более адресной и более эффективной, - отметила начальник Управление по обеспечению деятельности мировых судей в РБ Галина Косова.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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