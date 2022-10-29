Бизнесмены жертвуют миллионы на помощь мобилизованным жителям Бурятии

На приобретение специальных технических средств и экипировки для мобилизованных жителей Бурятии предприятия и торговые сети перечислили около 56 млн рублей.- Так, торговая группа «Абсолют» перечислила 8 млн рублей, группа компаний «Титан» - 10 млн рублей. ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» помог на сумму 10 млн рублей. Сеть магазинов товаров для дома и ремонта «Вегос-М» закупила 4 японских внедорожника для выполнения боевых задач общей стоимостью около 7 млн рублей. Торговая группа «СМИТ» перечислила 1 млн рублей. Компания «СантехМЕТ» отгрузила металлопроката на сумму 500 тысяч рублей,- рассказал врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.Как отметили в правительстве республики, другие предприятия отрабатывают поставки необходимой амуниции и спецсредств. Так, на данный момент «Ажур Текс» и «Наран» исполняют заказ на изготовление тёплых носков и курток.Фото: пресс-служба правительства Бурятии