Общество 29.10.2022 в 12:23

Бизнесмены жертвуют миллионы на помощь мобилизованным жителям Бурятии

В лидерах по объемам пожертвований – СЦКК, «Титан» и «Абсолют»
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Текст: Константин Воронов
Бизнесмены жертвуют миллионы на помощь мобилизованным жителям Бурятии
На приобретение специальных технических средств и экипировки для мобилизованных жителей Бурятии предприятия и торговые сети перечислили около 56 млн рублей.

- Так, торговая группа «Абсолют» перечислила 8 млн рублей, группа компаний «Титан» - 10 млн рублей. ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» помог на сумму 10 млн рублей. Сеть магазинов товаров для дома и ремонта «Вегос-М» закупила 4 японских внедорожника для выполнения боевых задач общей стоимостью около 7 млн рублей. Торговая группа «СМИТ» перечислила 1 млн рублей. Компания «СантехМЕТ» отгрузила металлопроката на сумму 500 тысяч рублей,- рассказал врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.

Как отметили в правительстве республики, другие предприятия отрабатывают поставки необходимой амуниции и спецсредств. Так, на данный момент «Ажур Текс» и «Наран» исполняют заказ на изготовление тёплых носков и курток.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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пожертвования мобилизация

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