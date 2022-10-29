В Улан-Удэ состоялся концерт ансамбля «Живица»

- Мы много лет сотрудничаем с «Живицей», работаем на разных мероприятиях. Сегодня мы объединили чествование старшего поколения и выступление «Живицы», пригласили уважаемых жителей округа. Последние годы бушевал коронавирус, выступлений и праздников практически не было. Сейчас, когда появилась возможность, мы поощряем творчество, - отметил Беликто Цыбиков. Депутат организовал подвоз жителей из отдаленного района города, захотевших послушать семейское пение.





28 октября в Доме дружбы народов выступил ансамбль семейской песни «Живица» с программой «Семейские вечорки». Солисты ансамбля – улан-удэнцы, люди с корнями из семейского села Верхний Жирим Тарбагатайского района. Мастера семейского распева исполнили уникальные песни, которые являются сейчас настоящей редкостью.Концерт посетил депутат горсовета Улан-Удэ Беликто Цыбиков. Оказалось, что участники ансамбля – жители округа депутата горсовета.Председатель общественной организации «Общество культуры семейских» Сергей Петров сообщил, что концерт приурочен также к 15-летию организации.- Ансамбль «Живица» - один из лучших коллективов, у него есть своя изюминка, он сохраняет традиции и передает их подрастающему поколению. Так что пожелаем им успехов, чтобы они трудились и работали на благо сохранению и традиций культуры семейских, - отметил Сергей Петров.Основная задача ансамбля - восстановление старинных песен в их первозданной красоте.- Мы начинали петь с нашими бабушками, которые еще со своими отцами пели. Глубоко в сердце у нас любовь к пению. Наши песни - протяжные, грустные, потому что жизнь была тяжелая, были гонения. Все это в песнях отзывается, - говорит участница ансамбля Елена Асташова.Горожане остались в восторге от концерта. На ансамбль «Живица» пришли посмотреть и послушать не только простые жители города, но и знатоки семейской песни, участники различных ансамблей.- Мы хорошо знаем свою, бурятскую, культуру, но нужно изучать и культуру других национальностей. Мы в жизни все куда-то бежим, что-то делаем, но сегодня просто отдохнули душой, - заключила улан-удэнка Ирина Ким.Фото: «Номер один»