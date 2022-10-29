Общество 29.10.2022 в 12:50

Сквер «Три медведя» благоустроят в Улан-Удэ в следующем году

Благоустройство пройдет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
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Текст: Константин Воронов
Сквер «Три медведя» благоустроят в Улан-Удэ в следующем году
Сквер «Три медведя» в Железнодорожном районе Улан-Удэ благоустроят летом 2023 года по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщил Комитет городского хозяйства.

В сквере общей площадью 2105 кв. м демонтируют и заменят старое ограждение, малые архитектурные формы, обустроят мягкое покрытие на площади 87 кв. м для игр, установят скамейки, урны и др. Также здесь заменят устаревшее освещение.

– В настоящее время идет разработка документации и подсчет сметы, затем будет объявлен аукцион для поиска подрядчика, – сообщил начальник отдела Комитета городского хозяйства Игорь Мункуев.

Также в следующем году в Улан- Удэ по нацпроекту «Жилье и городская среда» запланировано благоустройство двух общественных территорий – сквера «Яблоневый» и бульвара «Сиреневый».

Напомним, Улан-Удэ участвует в национальном проекте «Жилье и городская среда» с 2017 года. За это время отремонтированы парки им. Жанаева, «Кристальный», скверы «Молодежный», «Заречный», «Ровесникам, ушедшим в бой», площади Славы и Революции. В этом году реконструировали территорию около Гостиных рядов и сквер «Зодчий».

Фото: мэрия Улан-Удэ
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