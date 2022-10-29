Сквер «Три медведя» благоустроят в Улан-Удэ в следующем году

Сквер «Три медведя» в Железнодорожном районе Улан-Удэ благоустроят летом 2023 года по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщил Комитет городского хозяйства.В сквере общей площадью 2105 кв. м демонтируют и заменят старое ограждение, малые архитектурные формы, обустроят мягкое покрытие на площади 87 кв. м для игр, установят скамейки, урны и др. Также здесь заменят устаревшее освещение.– В настоящее время идет разработка документации и подсчет сметы, затем будет объявлен аукцион для поиска подрядчика, – сообщил начальник отдела Комитета городского хозяйства Игорь Мункуев.Также в следующем году в Улан- Удэ по нацпроекту «Жилье и городская среда» запланировано благоустройство двух общественных территорий – сквера «Яблоневый» и бульвара «Сиреневый».Напомним, Улан-Удэ участвует в национальном проекте «Жилье и городская среда» с 2017 года. За это время отремонтированы парки им. Жанаева, «Кристальный», скверы «Молодежный», «Заречный», «Ровесникам, ушедшим в бой», площади Славы и Революции. В этом году реконструировали территорию около Гостиных рядов и сквер «Зодчий».Фото: мэрия Улан-Удэ