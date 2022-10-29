Общество 29.10.2022 в 13:18

Жители Бурятии скупают золотые монеты

В этом году их продажи в республике выросли в два раза
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
Жители Бурятии скупают золотые монеты
По данным Байкальского банка Сбербанка России, за 10 месяцев 2022 года жители  Бурятии приобрели в офисах финансового учреждения 447 золотых инвестиционных монет.

- Это количество почти в два раза больше, чем за весь 2021 год. Тогда жителям республики реализовали 270 золотых монет, - сообщила представитель пресс-службы банка Арюна Халюева.

Как отмечают в банке, наибольшим спросом в республике пользуются так называемые инвестиционные золотые монеты, прежде всего «Георгий Победоносец».

- Рост продаж золотых монет свидетельствует о популярности инвестиций с целью сохранения денежных средств в долгосрочной перспективе, - отмечают  в банке.

Фото: pixabay.com
Теги
финансы

Все новости

Жители Бурятии скупают золотые монеты
29.10.2022 в 13:18
«Это какой-то экологический геноцид!»
29.10.2022 в 13:00
Сквер «Три медведя» благоустроят в Улан-Удэ в следующем году
29.10.2022 в 12:50
В Улан-Удэ состоялся концерт ансамбля «Живица»
29.10.2022 в 12:35
Бизнесмены жертвуют миллионы на помощь мобилизованным жителям Бурятии
29.10.2022 в 12:23
В Бурятии мать с детьми успела вовремя покинуть загоревшийся дом
29.10.2022 в 12:11
Жителям Улан-Удэ пообещали доступные цены на кастрацию
29.10.2022 в 10:18
Подозреваемый в краже житель Улан-Удэ сам сдался полиции
29.10.2022 в 09:39
В Бурятии появился первый мобильный офис бесплатной юридической помощи
29.10.2022 в 09:07
Уехавшие в Монголию жители Бурятии пока не спешат возвращаться
29.10.2022 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 26 октября по 1 ноября

Читайте также
«Это какой-то экологический геноцид!»
Улан-удэнцы возмущены массовым превращением деревьев в «обрубки»
29.10.2022 в 13:00
Сквер «Три медведя» благоустроят в Улан-Удэ в следующем году
Благоустройство пройдет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
29.10.2022 в 12:50
В Улан-Удэ состоялся концерт ансамбля «Живица»
Мероприятие прошло в Доме дружбы народов
29.10.2022 в 12:35
Бизнесмены жертвуют миллионы на помощь мобилизованным жителям Бурятии
В лидерах по объемам пожертвований – СЦКК, «Титан» и «Абсолют»
29.10.2022 в 12:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru