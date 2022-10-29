Жители Бурятии скупают золотые монеты

По данным Байкальского банка Сбербанка России, за 10 месяцев 2022 года жители Бурятии приобрели в офисах финансового учреждения 447 золотых инвестиционных монет.- Это количество почти в два раза больше, чем за весь 2021 год. Тогда жителям республики реализовали 270 золотых монет, - сообщила представитель пресс-службы банка Арюна Халюева.Как отмечают в банке, наибольшим спросом в республике пользуются так называемые инвестиционные золотые монеты, прежде всего «Георгий Победоносец».- Рост продаж золотых монет свидетельствует о популярности инвестиций с целью сохранения денежных средств в долгосрочной перспективе, - отмечают в банке.Фото: pixabay.com