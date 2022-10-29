Продажи автомобилей KIA в Бурятии пока не планируют прекращать

При этом в автоцентре отметили, что поставки автомобилей КИА по заказам клиентов в более бюджетной комплектации и, соответственно, по более низким ценам сегодня не осуществляются.







Корейская автокомпания KIA не исключает возможность остановки продаж автомобилей в России, заявил исполнительный вице-президент компании У-Чон Чу. Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщил Forbes. В этом случае автопроизводитель оставит в стране только техобслуживание. Причиной топ-менеджер компании назвал «неопределенность» в России.В Улан-Удэ сегодня действует официальный дилер корейской компании - ООО «Сибавто», который реализует стандартную линейку автомобилей марки KIA.- Никаких указаний не поступало, работаем в прежнем режиме, в наличии есть необходимое количество автомобилей, - сообщил один из менеджеров по продажам «Сибавто».Правда, цена реализуемых в Улан-Удэ машин достаточно высока. Например, ходовая КИА-РИО с автоматической коробкой передач и полной комплектацией реализуется сегодня от 1,8 млн рублей. Тогда как годом ранее цена составляла около 1 млн. рублей.Ранее в СМИ сообщалось, что мировые автодилеры из-за введённых санкций пока распродают ранее завезённые в Россию автомобили, которые с связи с резким снижением спроса реализуются хуже, чем годом ранее. Так, по данным Avtonews, за первое полугодие 2022 года KIA реализовала в России на 58% меньше автомобилей, чем годом ранее.Фото: pixabay.com