Общество 29.10.2022 в 17:10

Продажи автомобилей KIA в Бурятии пока не планируют прекращать

Правда, стоимость реализуемых машин серьезно подросла
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Текст: Дмитрий Родионов
Продажи автомобилей KIA в Бурятии пока не планируют прекращать
Корейская автокомпания KIA не исключает возможность остановки продаж автомобилей в России, заявил исполнительный вице-президент компании У-Чон Чу. Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщил Forbes. В этом случае автопроизводитель оставит в стране только техобслуживание. Причиной топ-менеджер компании назвал «неопределенность» в России.

В Улан-Удэ сегодня действует официальный дилер корейской компании - ООО «Сибавто», который реализует стандартную линейку автомобилей марки KIA.

- Никаких указаний не поступало, работаем в прежнем режиме, в наличии есть необходимое количество автомобилей, - сообщил один из менеджеров по продажам «Сибавто».

Правда, цена реализуемых в Улан-Удэ машин достаточно высока. Например, ходовая КИА-РИО с автоматической коробкой передач и полной комплектацией реализуется сегодня от 1,8 млн рублей. Тогда как годом ранее цена составляла около 1 млн. рублей.

При этом в автоцентре отметили, что поставки автомобилей КИА по заказам клиентов  в более бюджетной комплектации и, соответственно, по более низким ценам сегодня не осуществляются.

Ранее в СМИ сообщалось, что мировые автодилеры из-за введённых санкций  пока распродают ранее завезённые в Россию автомобили, которые с связи с резким снижением спроса реализуются хуже, чем годом ранее. Так, по данным Avtonews, за первое полугодие 2022 года KIA реализовала в России на 58% меньше автомобилей, чем годом ранее.  

Фото: pixabay.com
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