Общество 30.10.2022 в 10:35

В Улан-Удэ ликвидируют последствия снегопада

Коммунальщики подсыпают дороги, особенное внимание уделяется крутым спускам и подъемам
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В Улан-Удэ ликвидируют последствия снегопада
Сегодня столицу Бурятии накрыло снегом. Комбинат по благоустройству ранее подготовил необходимую спецтехнику, чтобы оперативно ликвидировать последствия снегопада. Уже в семь утра четыре пескоразбрасывателя Комбината приступили к подсыпке городских дорог, чтобы обеспечить безопасное движение горожан. 

- В первую очередь, силы направлены на подсыпку наиболее опасных участков. Это остановочные карманы, крутые спуски и подъемы, перекрёстки, а также пешеходные дорожки. В настоящее время мы продолжаем работу, - пояснил директор Комбината по благоустройству Владимир Соснин. 

За два часа работы в городе подсыпано более 10 опасных участков на улицах Панорамная, Вакарина, подъем в мкрн. Стеклозавод и др. 

- Просим жителей Улан-Удэ быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим, - предупреждают в администрации города. 

Информацию о необходимости уборки и подсыпки городских улиц можно сообщить по тел. круглосуточной диспетчерской службы Комбината: 379-646; 380-838.

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