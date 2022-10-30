В Улан-Удэ водителей поздравили с Днем автомобилиста

Сегодня в России отмечается профессиональный праздник - День работников автомобильного транспорта. Работа водителя - это тяжелый ежедневный труд, большая ответственность за жизнь и здоровье людей. Люди этой профессии делают нашу повседневную жизнь легче и комфортнее.Павел Полянский - водитель маршрута №3А, который связывает центр города с мкрн Восточный. Павлу Иннокентьевичу 52 года, за рулем он провел половину жизни - начал работать сразу после отличной учебы в ДОСААФ и службы в Белоруссии. За 25 лет работы водителем, историй у Павла много:- У многих маршрутчиков такая история есть – отработал, едешь домой, а сзади пассажир просыпается и говорит: «А мы куда едем?». У тебя волосы дыбом! Приходится везти пассажира обратно, ведь не бросишь на дороге. Забавных случаев много, - говорит водитель.А самое главное, рассказывает Павел Иннокентьевич, это радостные пассажиры, многих из которых он знает уже много лет.- Нас, мне кажется, все любят и ждут. Одни и те же лица ездят, как родные, всем: «Здравствуйте!», «Доброе утро» говорим, - делится Павел Иннокентьевич.Коллег автомобилист поздравляет коротко: «Желаю ровных дорог, ни гвоздя вам, ни жезла!».Последние годы отрасль пассажирских перевозок в Улан-Удэ развивается – в город поступает все больше автобусов. Так, в 2020 году по маршрутам начали курсировать 42 синих автобуса «ПАЗ», в 2021 году – два низкопольных «МАЗа». Нынешний год стал историческим – в город прибывает 124 автобуса большого и среднего класса. Уже ездят по маршрутам 20 автобусов, 15 поступили – сейчас на них оформляются документы. До конца года прибудут остальные, в следующем году ожидается еще 14 единиц.- Поздравляю всех работников автомобильного городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, поздравляю всех автомобилистов города! Хочу поблагодарить всех участников отрасли за самоотверженный и тяжелый труд. Желаю крепкого здоровья, удачи на дорогах, всего самого хорошего вам и вашим семьям! – поздравил председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрий Ткачев.Между тем, в администрации города говорят о нехватке кадров и приглашают водителей на работу в МУП «Городские маршруты». Телефон отдела кадров: 46-77-35.