Дети из семей мобилизованных могут получить бесплатную психологическую помощь

Российское движение детей и молодёжи присоединилось к работе горячей линии #МЫВМЕСТЕ по поддержке семей мобилизованных. Теперь по номеру 8 800 200 34 11 принимаются заявки на психологическую помощь от детей.Консультации проводят только опытные психологи. Чтобы получить поддержку, нужно позвонить по номеру горячей линии, а затем нажать «2» в тональном режиме.