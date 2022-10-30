В Улан-Удэ в преддверии Хэллуина растет спрос на черных кошек

Как ранее писал уже «Номер один» в последнее время число бездомных питомцев кошек и собак стало больше в разы. Такую тенденцию связывают с тем, что россияне массово отказываются от домашних животных в связи с мобилизацией или переездом. Объявлений о пристрое в добрые руки кошек и собак становится все больше.Однако, как выяснилось, даже благополучный пристрой в добрые руки не всегда заканчивается хеппи-эндом. Так, в паблике В Контакте «Животные 03 г. Улан-Удэ» рассказали о том, что щенка породы такса забрала домой жительница Авиазавода. Но вскоре щенок снова оказался на улице, причем теперь даже без своего ошейника.- Здравствуйте, снова срочный пристрой таксенка, казалось всё хорошо закончилось, и мы нашли ему хорошую хозяйку, но эта хозяйка просто выкинула его в то же место его мы его и нашли, ещё и оставила себе наш ошейник. Мальчик, возраст меньше года, в туалет ходит исключительно на улицу, умный, всё понимает, для домашнего/квартирного содержания, - пишут в группе, опубликовав скрин переписки с нерадивой «хозяйкой».Кроме того, зоозащитники поведали о еще одной неприятной тенденции. Так, в преддверии Хеллуина многие горожане «внезапно» начинают искать черных котов или кошек. Но после веселого празднования животные уже никому не нужны.- Непонятно ищут игрушку к Хеллоуину или действительно хотят кота в семью. Всем волонтерам, осторожно! Не отдавайте черных до окончания этого поганого Хеллоуина. Берут неадекваты и подростки на праздник, после праздника животные отправляются на улицу и в какие попало руки! Погибнет Ваше животное на улице в 90 процентов случаев. Так происходит ежегодно, мы это знаем и черных в ноябре не отдаем! Ждем, пока этот дурдом закончится, - предупреждают волонтеры.Для чего именно ищут черных кошек, и что с ними делают на празднике, не сообщается.Фото: pixabay.com