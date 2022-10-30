Общество 30.10.2022 в 17:30

В Бурятии почтили память жертв политических репрессий

Священнослужители буддийской сангхи и православной церкви провели религиозные службы

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Текст: Номер один
В Бурятии почтили память жертв политических репрессий
30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. В этот день в Улан-Удэ на ул. Соборной у памятника жертвам политических репрессий жители Бурятии возложили цветы и вспомнили имена погибших и пострадавших в ходе политических репрессий. 

В рамках ежегодной акции «Возвращение имен» студенты БГУ им. Д. Банзарова зачитали имена репрессированных и краткие сведения о них. Также в честь Дня памяти священнослужители буддийской сангхи и православной церкви провели религиозные службы. 

- Этот день именно День Памяти, когда люди приходят сюда по какому-то зову души и вспоминают своих родных, близких, тех, кто когда-то был репрессирован. Сегодня здесь много молодежи, которая активно работает в нашей Ассоциации (жертв политических репрессий). Они встречались с детьми репрессированных и очень хорошо знают те события, - отметил председатель Комитета по межнациональным отношениями и развития гражданских инициатив Администрации Главы и Правительства Бурятии Михаил Харитонов. 

Напомним, после выхода постановления в 1991 году о реабилитации в Бурятии 21 апреля 1994 года была создана Ассоциация жертв политических репрессий. Главная задача Ассоциации - восстановление исторической справедливости, возвращение честных имен невинно страдавших в годы репрессий, а также просветительская работа с молодым поколением, сообщает пресс-служба правительства РБ. 

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