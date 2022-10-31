В Бурятии могут быстро освоить выпуск зимней экипировки для военных

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что для производства военной экипировки нужно подключить все мощности легкой промышленности, в том числе малые предприятия. Бурятия готова включиться в процесс, однако сдерживающим фактором является масштабный импорт из Китая и других «дружественных стран».Как сообщил «КоммерсантЪ», после объявленной 21 сентября частичной мобилизации цены на военную экипировку по всей стране выросли в несколько раз. В Бурятии из-за ажиотажного спроса цены на обмундирование также значительно выросли.- Экипировали мобилизованного сотрудника, так вот, стоимость зимнего обмундирования на одного человека у нас составила 30 тысяч рублей, что очень дорого, - сообщил директор улан-удэнского предприятия.Как отмечают эксперты, повторилась ситуация как во время пандемии, когда резко выросший спрос смел с рынка имеющиеся защитные средства, а новые стали реализовываться по многократно выросшим ценам.- Если волонтёры смогли быстро освоить пошив обмундирования, то я думаю у наших предприятий, например «Ажур-Текса» не должно быть проблем с пошивом, - говорит председатель Общественной палаты РБ Татьяна Думнова. - Для увеличения мощности можно организовать социальный заказ.Эксперты отмечают, что снизить цены и насытить рынок спецодеждой можно лишь при увеличении местного выпуска.Но пока выпуск сдерживает то, что к той же современной военной экипировке предъявляются повышенные требования - для нее необходима определённая ткань и комплектующие. В гараже такую одежду не изготовить. Кроме того, себестоимость выпуска спецодежды в странах Средней Азии, Турции и Китае (откуда она поступает в Бурятию), значительно ниже. И конкурировать с ней довольно сложно.- Поэтому без значительных ассигнований и льгот по стороны государства не обойтись, - полагают эксперты.Фото: «Номер один»