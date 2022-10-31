Жителей Бурятии просят не паниковать 1 ноября

1 ноября в Бурятии пройдут учебные запуски комплексной системы экстренного оповещения населения. Специалисты республиканского агентства ГО и ЧС отмечают, что это регулярное мероприятие проводится для проверки работоспособности системы.- 1 ноября в Бурятии пройдут учебные запуски комплексной системы экстренного оповещения населения. С 11:00 до 11:15 по местному времени будут запущены электросирены для передачи сигнала с речевым сопровождением «Внимание всем! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал повторяется три раза. Уважаемые жители и гости республики, просим вас не паниковать и соблюдать спокойствие. Сигналы тревоги учебные, - сообщил врио руководителя республиканского агентства ГО и ЧС Александр Степанов.Напомним, проверка комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) проводится в республике ежемесячно в последнюю среду месяца. В этот раз в Бурятии пройдет региональная проверка данной системы.Фото: пресс-служба правительства Бурятии