Общество 31.10.2022 в 13:05

Житель Бурятии обокрал умершую жену и её ребенка от бывшего мужа

С карты он похищал алименты на этого ребенка, которые выплачивал ему родной отец
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Текст: Номер один
Житель Бурятии обокрал умершую жену и её ребенка от бывшего мужа
В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Гусиноозерска, подозреваемого в краже денег с банковской карты умершей супруги, сообщили в республиканском МВД.

Установлено, что мужчина после смерти женщины продолжил пользоваться её электронным платежным средством, куда бывший муж скончавшейся горожанки перечислял алименты на содержание их общего ребенка. Тем временем сам мальчик после смерти мамы находился на попечении бабушки.

С июня 2021 года по август 2022 года подозреваемый похитил и потратил на свои нужды и, по его словам, нужды другого, общего с умершей женщиной и проживавшего с ним ребенка, около 170 тысяч рублей.

Отметим, мужчина нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности.

Ведется следствие.  

Фото: pixabay.com
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