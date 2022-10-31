В Бурятии в горной тайге ищут 39-летнюю женщину

В Бурятии сегодня утром спасатели республиканской службы выехали в село Мыла Закаменского района, где в минувшую субботу в тайге потерялась 39-летняя женщина, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По имеющейся информации, женщина вместе с мужем отправилась в лес за кедровым орехом. Во время сбора шишек супруги разделились и разошлись в разные стороны. После того, как женщина своевременно не вышла в обозначенную точку сбора, её супруг сообщил о пропаже родственникам и принялся искать жену самостоятельно.Спустя сутки самостоятельного поиска сын потерпевшей обратился за помощью в службы экстренного реагирования. Также в поисках задействованы сотрудники полиции и местное население.О ходе поисковых работ будет сообщено позднее.Фото: РАЛХ