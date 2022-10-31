Кражу маслом не испортишь?

В Улан-Удэ сотрудники полиции установили и задержали 34-летнего горожанина, который похитил из продуктового магазина самообслуживания в Советском районе 23 пачки сливочного масла. Ущерб составил около четырех тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.Мужчина в отсутствие обслуживающего персонала взял упаковки с маслом из морозильной камеры и положил их сначала в корзинку, а затем - в карманы одежды и барсетку. Пачками он заполнил карманы куртки и брюк, жилетки и спортивной кофты, после чего беспрепятственно вышел из торговой точки.Пропажу продуктов питания сотрудники обнаружили позже, в процессе просмотра записей с камер видеонаблюдения, о наличии которых подозреваемый не подумал.В содеянном мужчина признался, сообщив, что продал похищенное неподалеку по цене ниже, чем в магазине. Однако, несмотря на это, поставил своеобразный рекорд по числу украденных пачек. Столько в карманах еще никто не уносил из магазина тайком. Точнее - был случай, когда более двадцати пачек умыкнули два человека.Отметим, воришка трудоустроен и пообещал возместить причиненный ущерб, который нанес, видимо, еще и из «спортивного интереса».Впрочем, кража без статьи и дела – время полиции на ветер. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Но сейчас стал фигурантом еще одного, возбужденного по статье УК РФ «Кража».Фото: unsplash.com