Общество 31.10.2022 в 15:53

Кражу маслом не испортишь?

Полицейские Улан-Удэ установили подозреваемого в краже 23 пачек сливочного масла из магазина  

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Текст: Номер один
Кражу маслом не испортишь?
В Улан-Удэ сотрудники полиции установили и задержали 34-летнего горожанина, который похитил из продуктового магазина самообслуживания в Советском районе 23 пачки сливочного масла. Ущерб составил около четырех тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

Мужчина в отсутствие обслуживающего персонала взял упаковки с маслом из морозильной камеры и положил их сначала в корзинку, а затем - в карманы одежды и барсетку. Пачками он заполнил карманы куртки и брюк, жилетки и спортивной кофты, после чего беспрепятственно вышел из торговой точки.

Пропажу продуктов питания сотрудники обнаружили позже, в процессе просмотра записей с камер видеонаблюдения, о наличии которых подозреваемый не подумал.

В содеянном мужчина признался, сообщив, что продал похищенное неподалеку по цене ниже, чем в магазине. Однако, несмотря на это, поставил своеобразный рекорд по числу украденных пачек. Столько в карманах еще никто не уносил из магазина тайком. Точнее - был случай, когда более двадцати пачек умыкнули два человека.
  
Отметим, воришка трудоустроен и пообещал возместить причиненный ущерб, который нанес, видимо, еще и из «спортивного интереса».

Впрочем, кража без статьи и дела – время полиции на ветер. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Но сейчас стал фигурантом еще одного, возбужденного по статье УК РФ «Кража».

Фото: unsplash.com
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преступность кража масло

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