Общество 31.10.2022 в 17:42

В Улан-Удэ на бродячих собак потратят 33 миллиона рублей

Отбор подрядчиков на отлов начнется в ноябре
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ на бродячих собак потратят 33 миллиона рублей
В Улан-Удэ в ноябре после конкурсных процедур будут определены подрядные организации для отлова безнадзорных собак в 2023 году. На эти цели на следующий год запланировано выделить более 33 млн рублей. Сумма была озвучена в ходе совещания в городской администрации под председательством мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова.

Как отметили в мэрии, с наступлением холодов безнадзорных животных в Улан-Удэ становится больше из-за ряда причин: дачники оставляют своих питомцев, собаки мигрируют из леса, соседних районов и т.д. При этом для выживания они сбиваются в стаи и представляют опасность для людей.

В связи с этим мэр Улан-Удэ поручил усилить контроль на городских объектах.

– Попрошу разобраться с каждым объектом, чтобы там точно не было собак. Будь то школа, детский сад, лыжная база, строящийся объект, чтобы нести всю полноту ответственности за свои территории. Все школы и детские садики должны быть ограждены по периметру 100 процентов, – сказал Игорь Шутенков.

Всего с начала года в Улан-Удэ отловлено 5265 собак. Это на 1100 больше, чем в прошлом году. Проведено 52 межведомственных рейда с участием полицейских, ветеринаров, представителей администрации Улан-Удэ.

- Масштабные рейды в микрорайонах в разы увеличивают количество зарегистрированных и вакцинированных собак. К началу сентября были усилены мероприятия по отработке путей следования учащихся к учебным заведениям, выявлению и пресечению возможных мест скопления безнадзорных животных, – сказал председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

В отношении горожан составлено 330 протоколов за нарушение правил выгула животных на сумму 842 тысячи рублей (в прошлом году – 179 протоколов). За отсутствие регистрации составлено 432 протокола на сумму 867 тысяч рублей (в прошлом году – 195). Кроме того, составлено 111 протоколов за нападение домашнего животного на людей на сумму 267 тысяч рублей (в прошлом году – 60).

Острой проблемой становятся щенки, которых горожане выбрасывают прямо в коробках. Поэтому в целях профилактики Управление ветеринарии разрабатывает мероприятия по бесплатной или льготной стерилизации домашних животных.

В заключение участники совещания отметили, что в главное в решении вопроса с безнадзорными животными - оперативное взаимодействие республики и города, повышение ответственности горожан за своих животных.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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