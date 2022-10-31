В Бурятии начались перечисления региональных выплат мобилизованным

В Бурятии гражданам, призванным на военную службу по частичной мобилизации, установлена региональная единовременная денежная выплата в размере 150 тысяч рублей.«Отмечу, выплата предоставляется в беззаявительном порядке на основании списков мобилизованных граждан, предоставленных военным комиссариатом Бурятии в министерство социальной защиты населения республики. Перечисление средств осуществляется на лицевые счета мобилизованных граждан, открытых ими в кредитных организациях. Выплаты перечисляются в течение семи рабочих дней со дня поступления сведений из военных комиссариатов», - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.Руководитель ведомства напомнила о том, что решение о выделении единовременных выплат было принято во всех дaльнeвocтoчных peгиoнах пo пopyчeнию и пpи пoддepжкe заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева неделю назад.Фото: egov-buryatia.ru