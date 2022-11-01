В Бурятии чиновники «зажали» деньги школьников

Прокуратура Бурятии выявила нарушения закона при организации трудоустройства несовершеннолетних в Окинском районе.«Установлено, что в рамках подпрограммы «Развитие рынка труда» муниципальной программы «Развитие экономики» в летнее время 30 несовершеннолетних были трудоустроены в три муниципальные школы, с ними оформлены трудовые отношения. За отработанное рабочее время детям своевременно не была выплачена заработная плата. Задолженность выявлена в ходе прокурорской проверки», - рассказали в надзорном ведомстве.В связи с этим прокурор внес главе Окинского района представление, по результатам рассмотрения которого задолженность по зарплате перед школьниками на сумму 54 тыс. рублей погашена, за них уплачены необходимые взносы и налоги. Два виновных в нарушении чиновника привлечены к дисциплинарной ответственности.Фото: «Номер один»