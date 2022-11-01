В Бурятии юбилейная медаль СК России в честь Дня Победы вручена Леониду Синегрибову

Огромный вклад журналиста Леонида Синегрибова писателя в патриотическое воспитание современной молодежи, а также - в сохранение исторической памяти о победе советского народа в Великой Отечественной войне отмечен Следственным комитетом России, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным по представлению руководителя Следственного управления Вячеслава Сухорукова издан приказ о награждении писателя и общественного деятеля. Ему в торжественной обстановке в Следственном управлении в присутствии личного состава вручена юбилейная медаль, выпущенная СК России ко Дню Победы.Выступая перед следователями, писатель вспомнил ужасы войны, с болью и сожалением резюмировал, что, несмотря на все старания и страдания, фашизм не удалось до конца изжить, и он сейчас вновь поднимает голову на рубежах нашей Родины. Гость поблагодарил сотрудников за их честный труд, напутствовал добрыми словами и в подарок передал руководителю свою новую книгу под названием «Про жизнь на кону истории», а также новые выпуски газеты «Судьба».Леонид Кириллович Синегрибов - председатель Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей». Ему лично довелось столкнуться с ужасами концентрационных лагерей, куда он попал в детстве после оккупации фашистами родного города Дятьково Брянской области. По окончании войны отцу чудом удалось разыскать маленького сына, после чего они вместе вернулись на Родину. Позднее Леонид Кириллович закончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета и по распределению был направлен в город Улан-Удэ, где стал работать в республиканской газете «Правда Бурятии». В 1993 году журналист основал и возглавил газету «Судьба», которая рассказывает о судьбах бывших малолетних узников фашизма, а в 2018 году вышла в свет его книга «Простите нас» с воспоминаниями людей, переживших ужасы неволи фашистских лагерей.Фото: buryatia.sledcom.ru