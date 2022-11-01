Общество 01.11.2022 в 17:24

Жительницы одной из деревень Бурятии вяжут носки для военных

Жительницы Тарбагатая рукодельничают в свободное время

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Текст: Номер один
Жительницы одной из деревень Бурятии вяжут носки для военных

Неравнодушные жительницы села связали для воинов из Бурятии уже 45 пар теплых шерстяных носков. Сейчас женщинам нужна пряжа.

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- Всех неравнодушных прошу откликнуться! Нужна пряжа - вяжем ребятам носки, - просит земляков поделиться «сырьем» одна из вязальщиц.

Вяжут теплые вещи ребятам и в Бичурском районе в рамках акции «Тепло солдату».

 

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