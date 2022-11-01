Жительницы одной из деревень Бурятии вяжут носки для военных

Неравнодушные жительницы села связали для воинов из Бурятии уже 45 пар теплых шерстяных носков. Сейчас женщинам нужна пряжа.





- Всех неравнодушных прошу откликнуться! Нужна пряжа - вяжем ребятам носки, - просит земляков поделиться «сырьем» одна из вязальщиц.

Вяжут теплые вещи ребятам и в Бичурском районе в рамках акции «Тепло солдату».