Артисты из Бурятии поддержали бойцов в зоне СВО

Агитбригада в составе 15 артистов из Бурятии побывала в зоне проведения специальной военной операции. Артисты муниципального театра «Забава», Бурятского театра оперы и балета, эстрадные исполнители поддержали земляков и военнослужащих из других регионов страны многочисленными выступлениями в трех городах.Агитбригада из Бурятии за 10 дней командировки побывала в Джанкое, Севастополе, Новозерном, а также в местах дислокации подразделений, сообщили в правительстве Бурятии.«Мы со своей группой прибыли туда и в день нашего приезда было объявлено военное положение. Думали, никому будем не нужны, никуда нас не пустят, а оказалось еще как нужны. Мы выступали везде и в палатках, куда прибывают бойцы на побывку оттуда, как говорится «из-за ленточки», и в лесу, и в волонтерских штабах, дали большое количество концертов», - рассказала руководитель группы Лариса Банзаракцаева и отметила, что сами бойцы пели песни, зачитывали свои стихи о родной земле, которые они написали в окопах в моменты затишья.Артисты не только давали концерты, а также лепили буузы, помогали волонтерам готовить обеды для бойцов, делали уборку в штабе, куда прибывают бойцы на побывку. «В такие часы единения было сказано многое, но главное, что мы увидели – это настрой ребят. Знаете, с такими защитниками Родины нам не страшно ничего», - отметили артисты.Фото:egov-buryatia.ru