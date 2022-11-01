В Бурятии московский подрядчик включен в реестр недобросовестных поставщиков

В Бурятии по обращению Баргузинского районного комитета имущественных отношений Бурятское УФАС России включило в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Гранта Строй», сообщили в пресс-службе управления.В августе московская компания победила на торгах и заключила контракт на содержание автомобильных дорог стоимостью более 2 млн рублей.По условиям договора работы нужно было выполнить до конца октября, однако на дату обращения заказчика в УФАС подрядчик к выполнению работ так и не приступил.Включенная в реестр компания в течение двух лет не сможет претендовать на заключение госконтрактов, отметили в УФАС.Фото: ulan-ude-eg.ru