Общество 01.11.2022 в 18:16
В Бурятии московский подрядчик включен в реестр недобросовестных поставщиков
ООО «Гранта Строй» не выполнило работы по содержанию дорог в Баргузинском районе на 2 млн рублей
Текст: Номер один
В Бурятии по обращению Баргузинского районного комитета имущественных отношений Бурятское УФАС России включило в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Гранта Строй», сообщили в пресс-службе управления.
В августе московская компания победила на торгах и заключила контракт на содержание автомобильных дорог стоимостью более 2 млн рублей.
По условиям договора работы нужно было выполнить до конца октября, однако на дату обращения заказчика в УФАС подрядчик к выполнению работ так и не приступил.
Включенная в реестр компания в течение двух лет не сможет претендовать на заключение госконтрактов, отметили в УФАС.
Фото: ulan-ude-eg.ru
В августе московская компания победила на торгах и заключила контракт на содержание автомобильных дорог стоимостью более 2 млн рублей.
По условиям договора работы нужно было выполнить до конца октября, однако на дату обращения заказчика в УФАС подрядчик к выполнению работ так и не приступил.
Включенная в реестр компания в течение двух лет не сможет претендовать на заключение госконтрактов, отметили в УФАС.
Фото: ulan-ude-eg.ru